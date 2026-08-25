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Cultura

O descuido que fez Gusttavo Lima dar entrevista à Globo em meio a atritos

Cantor se apresentou na Festa do Peão de Barretos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h53 | Atualizado em 25 ago 2026, 11h19
Duas fotos lado a lado de Gusttavo Lima sorrindo, usando chapéu e óculos escuros. À esquerda, ele veste jaqueta de couro preta e chapéu de palha claro com aba marrom. À direita, usa jaqueta puffer cinza e chapéu marrom escuro, segurando um violão
Gusttavo Lima na Festa do Peão de Barretos (Instagram/Reprodução)
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O cantor Gusttavo Lima foi pego de surpresa pela transmissão, na Globo, de seu show na Festa do Peão de Barretos. A apresentação, realizada no último sábado, 22, foi exibida ao vivo pela emissora, mas o sertanejo só foi informado depois do contrato.

“Eu não sabia. Fui procurado para fazer os shows. Depois, os meninos me ligaram: ‘Gusttavo, a gente tem uma situação aqui de uma transmissão’. Eu falei: ‘É importante para vocês? ’. Eles falaram que era. Disse: ‘Façam o que for importante para a festa, para Barretos, contem comigo’. Mas, realmente, essa notícia veio depois. E está tudo bem”, explicou.

Logo depois da apresentação, Lima foi ao camarim e concedeu uma entrevista à emissora, que foi conduzida por André Piunti. Especialista em música sertaneja, o jornalista mantém uma boa relação com o cantor. “É um cara que merece um respeito gigantesco, que já fez muito pela nossa música. Eu conheço o Piunti há muitos anos. Foram pessoas que fizeram parte da minha vida e até hoje… Falando tão bem dos nossos projetos, trabalhos. Quando você vai lançar uma música, o cara é o primeiro a dar uma moral. Então, o Piunti tem um lugar reservado aqui”, disse o artista, que não sabia que o colega era contratado da Globo.

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A presença de Gusttavo nas telas da Globo chama a atenção pelo histórico de distanciamento entre o cantor e a emissora. O artista não participa de programas do canal há quase dez anos e, em setembro de 2024, rompeu de vez com a Globo após uma sequência de reportagens exibidas pelo Fantástico que o relacionavam a acusações de lavagem de dinheiro. Posteriormente, ele foi inocentado pela Justiça. O pedido de desculpas nunca foi feito.

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Apesar do histórico, Gusttavo afirma que sua distância da televisão também tem relação com as prioridades que estabeleceu nos últimos anos. “É uma correria tão grande. Depois que os meninos nasceram, de 2018 para cá, eu foquei na minha família, na minha carreira. Faço show de quinta a domingo. Quando eu penso que tenho que largar minha família, meus meninos, para ir para outra cidade, passar o dia gravando… É um dia que eu perco com a família”, afirmou.

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