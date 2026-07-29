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Cultura

O desabafo de Xuxa sobre política: ‘não sou de esquerda’

Rainha dos Baixinhos foi alvo de críticas após a estreia da turnê 'O Último Voo da Nave'

Por Giovanna Fraguito 29 jul 2026, 19h18 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h30
Xuxa Meneghel
Xuxa Meneghel (TV Globo/Reprodução)
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O desabafo de Xuxa sobre política: ‘não sou de esquerda’ Priorizar nos meus resultados Google

Xuxa Meneghel usou as redes sociais para fazer um longo desabafo sobre seu posicionamento político. Nos comentários de um vídeo publicado pela influenciadora Rayne Melo, que saiu em defesa da apresentadora, Xuxa afirmou que não é de esquerda nem possui um posicionamento político definido, mas reforçou ser contrária ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A Rainha dos Baixinhos foi alvo de críticas após a estreia da turnê O Último Voo da Nave. Nas redes sociais, influenciadores de direita criticaram os figurinos e a concepção do novo projeto musical de Xuxa, lançado recentemente. No final do vídeo, Rayne afirmou acreditar que muitas das críticas direcionadas a Xuxa acontecem pelo fato de ela ser “assumidamente de esquerda”.

Foi justamente nesse vídeo que Xuxa resolveu se pronunciar. “Você é a única de direita (como você falou) e cristã que tem esse pensamento. Só queria deixar claro algo. Você falou que sou de esquerda e não. Sou contra o Bolsonaro. Não tenho partido, e, para ele não ser nosso presidente, faria 22 mil ‘eles’ (L). Você é sensata e inteligente e disse o que muitos não querem dizer e saber, e a verdade também é que hoje não falo com muita gente que se diz de direita porque são homofóbicos, racistas e acham certo um velho babar e dizer que pintou um clima com uma criança de 13-14 anos. Por isso, quero apenas te agradecer. E acabei desabafando também”, declarou Xuxa.

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Xuxa
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