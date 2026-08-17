O desabafo de viúvo de Paulo Gustavo sobre desafio de criar filhos sozinho

Thales Bretas desabafou sobre os desafios de criar sozinho os filhos gêmeos, Romeu e Gael, de 7 anos, após a morte de Paulo Gustavo, em 2021. Segundo o médico, ele procura exercer os papéis que seriam divididos entre os dois pais.

“Eu cumpro esse papel meio mãe, meio pai, porque sou um pai solo. Eles não têm essa figura materna. Já não teriam de qualquer forma, porque são filhos de dois pais. E é o modelo de família que a gente quis ter, porque são dois pais, dois homens que se amaram e resolveram ter filhos”, contou o dermatologista durante participação em um podcast.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Outro desafio pessoal relatado por Bretas é assumir um papel tradicionalmente relacionado às mulheres. “Entendo que existe um papel social atribuído à mulher-mãe. Hoje em dia eu cumpro esses dois papéis e isso é desafiador para mim, porque culturalmente sou homem, tradicionalmente criado como homem, essa posição masculina. Tenho hormônios masculinos”, afirmou.

Continua após a publicidade

Os meninos nasceram em 2019, por meio de barriga de aluguel. Thales e Paulo Gustavo foram casados por cerca de sete anos. O ator morreu aos 42 anos, em maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19.