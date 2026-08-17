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Cultura

O desabafo de viúvo de Paulo Gustavo sobre desafio de criar filhos sozinho

Thales Bretas foi casado por cerca de sete anos com ator, que morreu em 2021

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 10h16 | Atualizado em 17 ago 2026, 11h08
Thales Bretas com os filhos, Romeu e Gael
Thales Bretas com os filhos, Romeu e Gael (Instagram/Reprodução)
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O desabafo de viúvo de Paulo Gustavo sobre desafio de criar filhos sozinho Priorizar nos meus resultados Google

Thales Bretas desabafou sobre os desafios de criar sozinho os filhos gêmeos, Romeu e Gael, de 7 anos, após a morte de Paulo Gustavo, em 2021. Segundo o médico, ele procura exercer os papéis que seriam divididos entre os dois pais.

“Eu cumpro esse papel meio mãe, meio pai, porque sou um pai solo. Eles não têm essa figura materna. Já não teriam de qualquer forma, porque são filhos de dois pais. E é o modelo de família que a gente quis ter, porque são dois pais, dois homens que se amaram e resolveram ter filhos”, contou o dermatologista durante participação em um podcast.

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Outro desafio pessoal relatado por Bretas é assumir um papel tradicionalmente relacionado às mulheres. “Entendo que existe um papel social atribuído à mulher-mãe. Hoje em dia eu cumpro esses dois papéis e isso é desafiador para mim, porque culturalmente sou homem, tradicionalmente criado como homem, essa posição masculina. Tenho hormônios masculinos”, afirmou.

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Os meninos nasceram em 2019, por meio de barriga de aluguel. Thales e Paulo Gustavo foram casados por cerca de sete anos. O ator morreu aos 42 anos, em maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19.

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