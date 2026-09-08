O desabafo de Vanessa Gerbelli sobre disputa por vaga em novelas

Longe das novelas desde 2018, quando atuou em Jesus, da TV Record, Vanessa Gerbelli, 52 anos, abriu o jogo sobre o afastamento da televisão. A atriz, que fez sucesso como Fernanda na novela Mulheres Apaixonadas (2003), de Manoel Carlos (1933-2026), afirmou que a ausência não foi uma escolha e classificou como “insano” o processo enfrentado por artistas para conseguir trabalho.

Em um desabafo nas redes sociais, Gerbelli comento que a disputa por personagens envolve uma concorrência muito maior do que o público consegue enxergar. “Os atores, quase todos, tanto aqui quanto em Hollywood, passaram e passam pelo processo de pedir trabalhos”, afirmou.

Segundo Vanessa, muitas vezes, o profissional precisa procurar diretamente autores, diretores, produtores e executivos para tentar convencê-los de que é a pessoa certa para determinado trabalho. “Há um papel num filme ou novela, por exemplo, e você fala: ‘Putz, eu tenho a cara dessa personagem, eu poderia fazer.’ Só que muitos outros atores têm a mesma convicção. E aí você precisa convencer o autor, o diretor, sobretudo os executivos que você é a melhor escolha para o papel. E isso é insano, porque é uma concorrência imensa. E muitos artistas desistem de atuar em cinema ou TV por causa disso”, comentou.

A atriz ainda destacou que, além do talento, entram em jogo os contatos e influências. De acordo com Gerbelli, os atores precisam se manter próximos de autores, diretores e produtores para serem lembrados. “Quem pode mais chora menos, né? Vira-se amigo de infância de quem se quer obter um favor. E forma-se uma rede de pessoas que se relacionam nessa esfera de influência, turmas se formam nesses moldes e se mantêm assim”.

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Para ela, essa dinâmica de “pedir para ser lembrada” acaba levando os famosos a se dedicar a outras carreiras. “Tenho o meu trabalho de pintura, escrevo, tento produzir o que escrevo. Não é nem de longe o que se imagina de uma vida de celebridade. Porque na vida cotidiana a gente está assim como vocês: vivendo altos e baixos, vivendo dores e delícias”, concluiu.

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