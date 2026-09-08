O desabafo de Vanessa Gerbelli sobre disputa por vaga em novelas
Atriz fez sucesso como Fernanda em 'Mulheres Apaixonadas', de Manoel Carlos
Longe das novelas desde 2018, quando atuou em Jesus, da TV Record, Vanessa Gerbelli, 52 anos, abriu o jogo sobre o afastamento da televisão. A atriz, que fez sucesso como Fernanda na novela Mulheres Apaixonadas (2003), de Manoel Carlos (1933-2026), afirmou que a ausência não foi uma escolha e classificou como “insano” o processo enfrentado por artistas para conseguir trabalho.
Em um desabafo nas redes sociais, Gerbelli comento que a disputa por personagens envolve uma concorrência muito maior do que o público consegue enxergar. “Os atores, quase todos, tanto aqui quanto em Hollywood, passaram e passam pelo processo de pedir trabalhos”, afirmou.
Segundo Vanessa, muitas vezes, o profissional precisa procurar diretamente autores, diretores, produtores e executivos para tentar convencê-los de que é a pessoa certa para determinado trabalho. “Há um papel num filme ou novela, por exemplo, e você fala: ‘Putz, eu tenho a cara dessa personagem, eu poderia fazer.’ Só que muitos outros atores têm a mesma convicção. E aí você precisa convencer o autor, o diretor, sobretudo os executivos que você é a melhor escolha para o papel. E isso é insano, porque é uma concorrência imensa. E muitos artistas desistem de atuar em cinema ou TV por causa disso”, comentou.
A atriz ainda destacou que, além do talento, entram em jogo os contatos e influências. De acordo com Gerbelli, os atores precisam se manter próximos de autores, diretores e produtores para serem lembrados. “Quem pode mais chora menos, né? Vira-se amigo de infância de quem se quer obter um favor. E forma-se uma rede de pessoas que se relacionam nessa esfera de influência, turmas se formam nesses moldes e se mantêm assim”.
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Para ela, essa dinâmica de “pedir para ser lembrada” acaba levando os famosos a se dedicar a outras carreiras. “Tenho o meu trabalho de pintura, escrevo, tento produzir o que escrevo. Não é nem de longe o que se imagina de uma vida de celebridade. Porque na vida cotidiana a gente está assim como vocês: vivendo altos e baixos, vivendo dores e delícias”, concluiu.