A atriz e cantora Valéria Barcellos, conhecida por interpretar Luana Shine na novela Terra e Paixão, da Globo, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 23, para lamentar a venda de apenas 21 ingressos para seu próximo show. A apresentação, intitulada ELA, está marcada para 16 de dezembro, na casa de espetáculos Opinião, em Porto Alegre, e celebrará o aniversário da artista. “Foi desesperador saber disso”, escreveu Valéria, que chamou a atenção para os custos da produção, que envolvem músicos, técnicos, figurino e maquiagem.

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Diante da possibilidade de prejuízo financeiro, a artista revelou ter cogitado abandonar a carreira musical. “Tenho perdido o sono e a vontade de continuar fazendo arte. Talento só não basta, e fazer arte por amor me mataria de fome”, declarou. Apesar da situação, Valéria decidiu manter a apresentação.

Após o desabafo, a cantora recebeu o apoio de colegas de profissão, entre elas Teresa Cristina, Linn da Quebrada e Tatá Werneck. Com mais de três décadas de trajetória musical, Valéria também participou do reality The Masked Singer Brasil, caracterizada como Mamãe Abacate. Os ingressos para o próximo espetáculo custam a partir de 95 reais.

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