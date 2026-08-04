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Cultura

O desabafo de Phil Collins sobre alcoolismo: ‘Tomava vinho no café da manhã’

Cantor está sóbrio desde 2023, quando foi internado em estado grave por causa da doença

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 10h09 | Atualizado em 4 ago 2026, 10h15
Phil Collins
Phil Collins (Timothy Hiatt/Getty Images)
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O desabafo de Phil Collins sobre alcoolismo: ‘Tomava vinho no café da manhã’ Priorizar nos meus resultados Google

Em entrevista recente, o cantor Phil Collins contou ao jornal Sunday Times sobre a recaída que sofreu quando interrompeu o uso do medicamento Antabuse, parte do tratamento contra o alcoolismo crônico. “Tomava vinho no café da manhã”, disse ele, que interrompeu ali uma sequência de onze anos de sobriedade. O episódio o levou a uma drástica internação por sete meses, entre novembro de 2023 e junho de 2024, devido a danos no pâncreas e nos rins pelo consumo excessivo de álcool.

Sóbrio desde então, o músico recordou o período conturbado: “Houve um momento em que precisaram decidir algo como: ‘Vamos manter o Phil vivo com aparelhos?'”, contou. “Meus rins estavam falhando, meus órgãos estavam parando de funcionar. Pessoas foram se despedir de mim. Mas eu nem me lembro de elas terem ido. Eu não fazia ideia de que aquilo estava acontecendo. Todos ficaram preocupados achando que nunca mais me veriam. Tudo poderia ter terminado de forma terrível. Tive muita sorte de sair dessa. Nem preciso dizer que não bebo desde então.”

Essa não é a primeira vez que Collins, hoje aos 75 anos, fala abertamente sobre o vício. Em 2006, após se divorciar de sua terceira esposa, Orianne Cevey, ele também sucumbiu ao vício. “Fiquei com muito tempo livre para pensar no que tinha acontecido”, falou à revista Rolling Stone. “Passei por momentos muito difíceis; bebia demais. Passava as horas vendo televisão e bebendo, e isso quase me matou”, disse o músico, que, então, interrompeu um período de três anos sem beber.

Além do alcoolismo, o cantor também lida com danos neurológicos permanentes. Em 2007, ele sofreu uma grave lesão nas vértebras cervicais durante a turnê de reunião de sua banda, Genesis. Ele compartilhou que a condição resultou em cinco cirurgias no joelho devido às lesões e que até hoje sente dificuldades de se locomover e realizar movimentos precisos. O músico também afirmou que precisa de acompanhamento de enfermeiras em tempo integral: “Consigo andar, ainda que com ajuda. Tenho uma enfermeira morando comigo 24 horas por dia para me ajudar com isso”, finalizou.

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Afastado dos palcos desde abril de 2022, quando realizou sua última apresentação ao vivo ao lado do Genesis, Collins permanece aposentado, tendo lançado seu último álbum solo em 2016, uma remasterização do disco Going Back, de 2010.

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