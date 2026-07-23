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Cultura

O desabafo de Gominho após repercussão de documentário sobre Preta Gil

Apresentador falou sobre produção da Globo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 18h45 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h00
Gominho e Preta Gil
Gominho e Preta Gil (Instagram/Reprodução)
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O desabafo de Gominho após repercussão de documentário sobre Preta Gil Priorizar nos meus resultados Google

A repercussão de Preta – Eu Não Ando Só, documentário sobre Preta Gil (1974-2025), segue mobilizando amigos e fãs da cantora. Um dos mais próximos, Gominho fez um desabafo nas redes sociais, nesta quinta-feira, 23, sobre os impactos da convivência com Preta durante o tratamento contra o câncer.

O apresentador afirmou que a experiência transformou sua forma de enxergar a vida e destacou que a dedicação à amiga lhe trouxe aprendizados que pretende levar para sempre. “Ter entregue todo meu tempo em prol de minha amiga irmã foi a coisa mais profunda, densa e deliciosa das experiências de ser humano”, destacou.

Em sua publicação, Gominho escreveu que se dedicar a outra pessoa “por puro amor” fez com que passasse a valorizar ainda mais a própria vida e as pessoas ao seu redor. “Trouxe um aprendizado astral e mais gana ainda pela vida e vidas que me cerca! Preta sempre ensina”, afirmou.

Nos últimos dias, o apresentador já havia contado que se emocionou ao assistir à produção e disse que foi “forte” reviver os momentos retratados. Ele também aproveitou para agradecer profissionais e amigos que acompanharam a cantora nos anos de tratamento, mas que não apareceram no filme.

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Exibido pela TV Globo, o documentário reúne imagens gravadas ao longo do tratamento contra o câncer colorretal e mostra bastidores da rotina da artista, além de depoimentos de familiares, amigos e profissionais que estiveram ao seu lado. A produção foi lançada um ano após a morte da cantora, em 22 de julho de 2025.

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