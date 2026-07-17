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Cultura

O desabafo de atriz da TV Globo após escalação de Juliano Floss para novela

Luiza Rosa questionou a desigualdade no acesso às oportunidades na dramaturgia

Por Giovanna Fraguito 17 jul 2026, 19h47 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h44
Juliano Floss
Juliano Floss (Instagram/Reprodução)
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O desabafo de atriz da TV Globo após escalação de Juliano Floss para novela Priorizar nos meus resultados Google

Luiza Rosa, intérprete de Kellen em Três Graças, fez um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira, 17, após a escalação de Juliano Floss para Paraíso Perdido, próxima novela do Globoplay. Sem mencionar diretamente o ex-BBB, a atriz criticou a desigualdade na distribuição de oportunidades entre profissionais da dramaturgia. Formada em Artes Cênicas, Luiza afirmou que muitos atores passam anos estudando e conciliando testes com trabalhos informais, mas não conseguem uma única chance de mostrar seu talento.

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“Ninguém está errado em agarrar oportunidades. Tá tudo bem! Assina primeiro, qualifica depois. Mas é revoltante perceber que a falta de oportunidade que a maioria tem, vem em excesso para um ou outro. Por aqui, mesmo assim, seguimos. Sinto muito por aqueles que não puderam”, escreveu.

Terceiro colocado do BBB 26, Juliano irá interpretar Heitor, filho de Werneck, personagem de Alexandre Nero. A produção, inspirada na obra de Nelson Rodrigues, terá quarenta capítulos e será lançada inicialmente no streaming.

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