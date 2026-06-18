O desabafo de Angelina Jolie sobre morte e cirurgia preventiva

Em meio às divulgações de Vidas Entrelaçadas, próximo filme estrelado por Angelina Jolie, a atriz revelou ter passado por uma cirurgia preventiva após ter descoberto que porta uma mutação genética que aumenta significativamente os riscos de câncer. Em entrevista à Variety, a artista refletiu sobre a morte e desabafou que sua percepção de tempo foi moldada por diversas perdas em sua família, resultantes da doença.

“É algo muito sóbrio perceber, como o (médico) diz no filme, que todos vamos morrer, não estamos aqui para sempre”, começou. “Acho que, por ter perdido minha mãe cedo e nunca ter conhecido minha avó (vítimas do mesmo câncer de ovário), nunca vivi com a sensação de que vou ter uma vida longa. Já passei da idade em que minha mãe foi diagnosticada. Posso acabar tendo dificuldade em viver plenamente o momento porque sinto que preciso me apressar e correr, já que o tempo está acabando”, completou.

A atriz também falou sobre a criação dos filhos, frutos do casamento com o ator Brad Pitt, que durou de 2014 a 2019. “Eu crio meus filhos quase os preparando para a minha ausência, e não tanto para o fato de eu me tornar uma avó”, afirmou. “É isso que acontece quando você considera a morte como uma realidade”, refletiu a protagonista do próximo longa dirigido por Alice Winocour.

Angelina ainda conta que a percepção sobre a própria vida também impactou sua carreira. “Eu estava focada em dirigir e achava que estaria fazendo meu trabalho internacional. Mas então, de repente, a única forma de ficar mais em casa e, ao mesmo tempo, me afastar por curtos períodos ou ganhar uma boa quantia de dinheiro, era voltar a atuar. Eu só estava aceitando trabalhos que fossem curtos, próximos ou que eu pudesse levar (meus filhos)”, disse.

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