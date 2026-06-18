🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Cultura

O desabafo de Angelina Jolie sobre morte e cirurgia preventiva

Atriz refletiu sobre diagnósticos de câncer de mama e ovário na família e revelou sentir que "o tempo está acabando" durante entrevista recente

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 15h07
Angelina Jolie em "Couture": reflexão
Angelina Jolie em "Couture": reflexão  (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
O desabafo de Angelina Jolie sobre morte e cirurgia preventiva Priorize VEJA no Google

Em meio às divulgações de Vidas Entrelaçadas, próximo filme estrelado por Angelina Jolie, a atriz revelou ter passado por uma cirurgia preventiva após ter descoberto que porta uma mutação genética que aumenta significativamente os riscos de câncer. Em entrevista à Variety, a artista refletiu sobre a morte e desabafou que sua percepção de tempo foi moldada por diversas perdas em sua família, resultantes da doença.

“É algo muito sóbrio perceber, como o (médico) diz no filme, que todos vamos morrer, não estamos aqui para sempre”, começou. “Acho que, por ter perdido minha mãe cedo e nunca ter conhecido minha avó (vítimas do mesmo câncer de ovário), nunca vivi com a sensação de que vou ter uma vida longa. Já passei da idade em que minha mãe foi diagnosticada. Posso acabar tendo dificuldade em viver plenamente o momento porque sinto que preciso me apressar e correr, já que o tempo está acabando”, completou.

A atriz também falou sobre a criação dos filhos, frutos do casamento com o ator Brad Pitt, que durou de 2014 a 2019. “Eu crio meus filhos quase os preparando para a minha ausência, e não tanto para o fato de eu me tornar uma avó”, afirmou. “É isso que acontece quando você considera a morte como uma realidade”, refletiu a protagonista do próximo longa dirigido por Alice Winocour.

Angelina ainda conta que a percepção sobre a própria vida também impactou sua carreira. “Eu estava focada em dirigir e achava que estaria fazendo meu trabalho internacional. Mas então, de repente, a única forma de ficar mais em casa e, ao mesmo tempo, me afastar por curtos períodos ou ganhar uma boa quantia de dinheiro, era voltar a atuar. Eu só estava aceitando trabalhos que fossem curtos, próximos ou que eu pudesse levar (meus filhos)”, disse.

Siga
Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Angelina Jolie
Câncer
doença
Em Cartaz
Filme
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).