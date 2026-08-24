O desabafo da filha de Regina Duarte a respeito do apoio a Bolsonaro
Gabriela saiu em defesa da mãe
Gabriela Duarte saiu em defesa da mãe, Regina Duarte, após a repercussão de trechos de uma entrevista em que a atriz e ex-secretária especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro foi questionada se voltaria a ocupar um cargo semelhante e sobre o apoio a Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República nas eleições de 2026.
Em um desabafo publicado nas redes sociais, Gabriela afirmou que já esperava perguntas difíceis, mas classificou a condução da entrevista como “bastante deselegante”. “Tem uma diferença entre perguntar e insistir até provocar uma reação”, disse.
Para Gabriela, a conversa deveria se concentrar na peça de teatro estrelada por mãe e filha, mas os momentos que ganharam força nas redes sociais foram relacionados à política. Segundo a atriz, o resultado foi uma entrevista em que “o constrangimento” acabou se tornando protagonista.
“Quando o desconforto se torna mais importante que a resposta e a busca parece ser por uma frase, um corte, uma manchete, aí eu acho que vale a pena perguntar o que está acontecendo com o jornalismo. Se o clique vale mais que o contexto, se a repercussão vale mais que a escuta e o conflito mais que a história…”, criticou.
Ao final, destacou a expectativa com o sucesso da peça e fez um alerta à imprensa. “Agora é importante lembrar a imprensa: ela não precisa ser protegida das críticas, mas sim do sensacionalismo”, completou.
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