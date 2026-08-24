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Cultura

O desabafo da filha de Regina Duarte a respeito do apoio a Bolsonaro

Gabriela saiu em defesa da mãe

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 09h33 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h34
Duas mulheres sorrindo para a câmera, a mais jovem com cabelos castanhos e a mais velha com cabelos grisalhos presos, em um ambiente com espelhos e luzes de camarim
Gabriela e Regina Duarte (Instagram @gabidu/Reprodução)
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O desabafo da filha de Regina Duarte a respeito do apoio a Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

Gabriela Duarte saiu em defesa da mãe, Regina Duarte, após a repercussão de trechos de uma entrevista em que a atriz e ex-secretária especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro foi questionada se voltaria a ocupar um cargo semelhante e sobre o apoio a Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República nas eleições de 2026.

Em um desabafo publicado nas redes sociais, Gabriela afirmou que já esperava perguntas difíceis, mas classificou a condução da entrevista como “bastante deselegante”. “Tem uma diferença entre perguntar e insistir até provocar uma reação”, disse.

Para Gabriela, a conversa deveria se concentrar na peça de teatro estrelada por mãe e filha, mas os momentos que ganharam força nas redes sociais foram relacionados à política. Segundo a atriz, o resultado foi uma entrevista em que “o constrangimento” acabou se tornando protagonista.

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“Quando o desconforto se torna mais importante que a resposta e a busca parece ser por uma frase, um corte, uma manchete, aí eu acho que vale a pena perguntar o que está acontecendo com o jornalismo. Se o clique vale mais que o contexto, se a repercussão vale mais que a escuta e o conflito mais que a história…”, criticou.

Ao final, destacou a expectativa com o sucesso da peça e fez um alerta à imprensa. “Agora é importante lembrar a imprensa: ela não precisa ser protegida das críticas, mas sim do sensacionalismo”, completou.

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Jair Bolsonaro
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