O desabafo da filha de Bruce Willis sobre diagnóstico de demência do pai

A filha do ator Bruce Willis, Rumer, desabafou acerca do atual estado de saúde do pai, que foi diagnosticado com demência frontotemporal. Em um vídeo divulgado pela empresa de saúde Functional Health nesta segunda-feira, 24, ela compartilha a dor de ter que lidar com uma “versão diferente” do pai ao mesmo tempo em que se esforça para dar os cuidados que Bruce necessita.

“Eu sinto muita falta do meu pai. Sinto falta de uma versão diferente de quem ele era. Há dias que são simplesmente muito difíceis”, disse Rumer, filha mais velha de Bruce com a atriz Demi Moore. “Busco priorizar estar presente no momento em que ele está vivendo. A verdade é que ser forte é aprender a lidar com as duas coisas ao mesmo tempo”, completa.

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