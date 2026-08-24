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Cultura

O desabafo da filha de Bruce Willis sobre diagnóstico de demência do pai

Rumer Willis compartilhou a dor de lidar com uma 'versão diferente' do ator

Por Flávio Monteiro 24 ago 2026, 19h48
Bruce Willis, careca, com expressão séria, olhando para frente, sentado no banco do passageiro de um carro preto, vestindo jaqueta azul sobre camisa listrada. O motorista, com brinco, aparece parcialmente no banco ao lado
Bruce Willis dentro de carro na Califórnia, em 2024 (MEGA/GC Images/Getty Images)
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O desabafo da filha de Bruce Willis sobre diagnóstico de demência do pai Priorizar nos meus resultados Google

A filha do ator Bruce Willis, Rumer, desabafou acerca do atual estado de saúde do pai, que foi diagnosticado com demência frontotemporal. Em um vídeo divulgado pela empresa de saúde Functional Health nesta segunda-feira, 24, ela compartilha a dor de ter que lidar com uma “versão diferente” do pai ao mesmo tempo em que se esforça para dar os cuidados que Bruce necessita.

“Eu sinto muita falta do meu pai. Sinto falta de uma versão diferente de quem ele era. Há dias que são simplesmente muito difíceis”, disse Rumer, filha mais velha de Bruce com a atriz Demi Moore. “Busco priorizar estar presente no momento em que ele está vivendo. A verdade é que ser forte é aprender a lidar com as duas coisas ao mesmo tempo”, completa.

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