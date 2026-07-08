O ‘demônio verde’ que atiçou Fernanda Torres durante o Oscar

Indicada ao Oscar por Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres foi à entrevistada do Conversa com Bial desta terça-feira, 7, e revelou um momento engraçado com o americano William Dafoe. “Ele é um demônio verde, e ele assistiu o Oscar comigo, na mesma fila”, contou ela.

Na conversa, Torres revelou que contou a Dafoe que ia para a premiação sem expectativas de levar a estatueta. “O William falou pra mim em uma festa que a gente se encontrou: ‘o problema, é que em alguma parte de você, em uma pequena parte, você acha que pode ter a chance levar’”, relembrou ela, atestando ter dito ao ator, em tom de brincadeira, que ele era um “desgraçado” e por isso fazia papéis como o do vilão diabo verde.

No dia seguinte, na premiação, se sentiu aliviada quando o longa levou o prêmio de melhor filme, fazendo com que a expectativa não ficasse inteira sobre ela. “Vai chegar o prêmio de atriz e começa o desgraçado; ‘agora é você hein’”, narrou ela, relembrando a cutucada do colega de profissão.