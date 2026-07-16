O deboche de José Loreto sobre ciúme de namorada em ‘Quem Ama Cuida’
Ator foi questionado no 'Mais Você', da TV Globo
Em entrevista no programa Mais Você, da TV Globo, o ator José Loreto deu uma debochada após ser questionado se sentia ciúmes ao ver a namorada, Fernanda Marques, fazer par romântico com Chay Suede na novela Quem Ama Cuida. “Não fico com ciúmes. Do Chay? Se fosse um cara bonito, pelo menos”, disse o ator à apresentadora Ana Maria Braga.
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