O ‘culpado’ por marca histórica de 100 gols narrados por Galvão Bueno em Copa
Apresentador comemorou feito no SBT
Galvão Bueno alcançou um marco histórico na carreira nesta quarta-feira, 24, durante a partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026. Com o segundo gol da seleção, marcado por Vini Jr. no fim do primeiro tempo, o narrador chegou à marca de 100 gols narrados em jogos da equipe brasileira — um feito inédito entre profissionais da área.
“Obrigado Vini Jr. por fazer o gol número 100 de minhas narrações de seleção brasileira em Copas do Mundo”, agradeceu.
A marca reforça a trajetória de Galvão como uma das principais vozes do futebol brasileiro. O narrador, que atualmente trabalha no SBT e N Sports, já havia entrado para o Guinness World Records por ser o profissional que mais narrou partidas de Copa do Mundo na história da televisão.
Entre 1974 e 2026, Galvão narrou 149 jogos de Mundiais, acompanhando momentos marcantes da seleção brasileira ao longo de mais de cinco décadas de carreira.
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