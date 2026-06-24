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Cultura

O ‘culpado’ por marca histórica de 100 gols narrados por Galvão Bueno em Copa

Apresentador comemorou feito no SBT

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 19h50 | Atualizado em 25 jun 2026, 09h01
Homem de pele clara, cabelo grisalho e jaqueta escura, segurando um microfone azul do SBT, falando em um estádio de futebol com arquibancadas azuis e gramado verde, com placas de patrocinadores ao fundo
Após décadas na Globo, agora Galvão Bueno está no SBT (X/Reprodução)
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O ‘culpado’ por marca histórica de 100 gols narrados por Galvão Bueno em Copa Priorize VEJA no Google

Galvão Bueno alcançou um marco histórico na carreira nesta quarta-feira, 24, durante a partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026. Com o segundo gol da seleção, marcado por Vini Jr. no fim do primeiro tempo, o narrador chegou à marca de 100 gols narrados em jogos da equipe brasileira — um feito inédito entre profissionais da área.

“Obrigado Vini Jr. por fazer o gol número 100 de minhas narrações de seleção brasileira em Copas do Mundo”, agradeceu.

A marca reforça a trajetória de Galvão como uma das principais vozes do futebol brasileiro. O narrador, que atualmente trabalha no SBT e N Sports, já havia entrado para o Guinness World Records por ser o profissional que mais narrou partidas de Copa do Mundo na história da televisão.

Entre 1974 e 2026, Galvão narrou 149 jogos de Mundiais, acompanhando momentos marcantes da seleção brasileira ao longo de mais de cinco décadas de carreira.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Galvão Bueno
Gente
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