O cruzeiro de Laura Pausini com cabines de 26 mil reais

Pela primeira vez em mais de três décadas de carreira, a cantora italiana Laura Pausini, 52, comandará um cruzeiro próprio, que parte do Porto de Santos em 5 de janeiro de 2027. As cabines custam entre 7.218 e 27.618 reais por passageiro, já com as taxas de porto e serviço. A bordo do MSC Divina, ela fará dois shows exclusivos durante as três noites de viagem. O navio passa por Búzios e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, antes de retornar a Santos no dia 8.

Ana Carolina, Alexandre Pires, Fábio Jr. e Tiago Iorc completam a programação musical. Não por acaso, o próprio projeto apresenta Laura como “a italiana mais brasileira do mundo”. A relação começou em 1994, quando ela veio ao país pela primeira vez. “Desde 1994, quando pisei pela primeira vez no Brasil, sinto que já fui brasileira em uma vida passada”, contou recentemente. O português também ganhou espaço nessa história: a cantora já declarou que é seu idioma favorito e ao longo dos anos gravou com nomes como Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Sandy e Tiago Iorc.

Em agosto, Laura lançou Quando Chove ao lado de Sandy, retomando uma conexão iniciada ainda nos anos 1990, quando Sandy & Junior gravaram Inesquecível, versão brasileira de Incancellabile. Depois do cruzeiro, ela permanecerá com o Brasil na agenda: tem show marcado para 27 de fevereiro de 2027, em São Paulo.

Antes de embarcar, porém, Laura segue circulando pelos grandes palcos internacionais. No último domingo, 20, foi a primeira convidada especial da temporada de shows de Shakira em Madri. As duas cantaram juntas, pela primeira vez, Antología, clássico lançado pela colombiana em 1995 e regravado por Laura em seu disco Io Canto 2.

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