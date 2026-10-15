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Cultura

O controverso reality de Ticiane Pinheiro com ‘nepo babies’ na Globo

Atração foi anunciada na quarta-feira, 14

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h19
Três mulheres sorridentes em um palco com fundo amarelo e letras grandes. A da esquerda veste um minivestido branco drapeado. A do centro, com microfone, usa um vestido longo bege justo. A da direita, também com microfone, veste um conjunto de jaqueta e calça bege. Há uma mesa com objetos dourados e um vaso de planta à direita
Rafa Justus, Ticiane Pinheiro e Helô Pinheiro (Mauricio Fidalgo/TV Globo)
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A Globo mal anunciou Academia dos Nepo Babies e o reality já virou alvo de críticas do público. Apresentada por Ticiane Pinheiro, a atração do Globoplay promete colocar filhos de celebridades diante de desafios profissionais e tarefas fora da zona de conforto. A primeira demonstração do formato, no entanto, acabou provocando mais polêmica do que entusiasmo.

Durante o Upfront 2027, realizado na quarta-feira, 14, Ticiane subiu ao palco acompanhada da mãe, Helô Pinheiro, e da filha, Rafa Justus, para apresentar a novidade. Na dinâmica, Rafa foi desafiada a lavar uma pilha de louça em poucos segundos. A reação da jovem resumiu a cena. “Lasquei minha unha. Mãe, vou quebrar tudo”, reclamou.

O episódio foi suficiente para alimentar comentários sobre o privilégio dos chamados “nepo babies”, expressão usada para definir filhos de pessoas famosas que se beneficiam da visibilidade e das conexões familiares. Nas redes sociais, internautas ironizaram a ideia de transformar uma tarefa doméstica cotidiana em uma prova extraordinária para herdeiros de famílias conhecidas. Houve quem classificasse a apresentação como constrangedora e apontasse o distanciamento entre a proposta do programa e a rotina de boa parte dos brasileiros. “Os ricos realmente são as pessoas menos educadas que existem porque não sabem o básico. Porque lógico que tem alguém de uniforme para servir”, disparou um usuário do X.

Produzido pelos Estúdios Globo, Academia dos Nepo Babies tem estreia prevista para 2027, no Globoplay. Ainda resta saber se, no reality completo, os desafios terão profundidade suficiente para ir além da exposição dos privilégios ou se a atração ficará restrita ao espetáculo de herdeiros experimentando tarefas corriqueiras.

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