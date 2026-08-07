O comentário sincero de Anitta sobre ter parado de ir ao ‘Mais Você’

A convidada do Mais Você na manhã desta sexta-feira, 7, foi a cantora Anitta, que entrou em turnê no início de agosto com o álbum Equilibrium, seu último lançamento. Durante a participação no programa de Ana Maria Braga, a cantora apresentou as faixas do novo disco Eu Não Sou Santa, Não Me Cutuca e Deus Existe, e chamou a atenção de internautas nas redes sociais ao explicar o motivo de ter ficado tanto tempo sem comparecer à atração matinal.

“Quando tocou o despertador eu lembrei por que nunca mais vim: é muito cedo”, brincou a artista. No X (antigo Twitter), usuários repercutiram com bom humor a piada. “Rainha, eu lembrei porque gosto dela”, escreveu um perfil. “Quem consegue ser feliz acordando tão cedo? “, comentou outro.

Ao longo do programa, Anitta também falou sobre o início da nova turnê e revelou que não pretende levar a série de shows para fora do país. “Não acho que tem a ver. É muito Brasil, não penso nisso agora”, respondeu ao ser questionada por Ana Maria se pretendia estender as apresentações internacionalmente. “Agora, com esse entendimento que eu tenho de que preciso descansar e estar com a minha família sempre, se eu for fazer internacional vou ter que parar e focar só nisso. Então vou fazer uma coisa de cada vez”, explicou.

Continua após a publicidade

Em 2022, Anitta fez sucesso no exterior com o hit Envolver, cantado em espanhol, alcançando o topo das paradas.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

para novidades da TV e do streaming O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial