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Cultura

O comentário sincero de Anitta sobre ter parado de ir ao ‘Mais Você’

Cantora foi a atração do programa de Ana Maria Braga nesta sexta-feira, 7

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 12h43 | Atualizado em 7 ago 2026, 13h08
Anitta, com cabelos castanhos ondulados e blusa branca, sorri e gesticula para Ana Maria Braga, de cabelos grisalhos espetados e colar de contas, que a observa atenta. Ao fundo, um painel rosa com a logo VC + Coração C
Anitta no 'Mais Você' com Ana Maria Braga (Reprodução/TV Globo)
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A convidada do Mais Você na manhã desta sexta-feira, 7, foi a cantora Anitta, que entrou em turnê no início de agosto com o álbum Equilibrium, seu último lançamento. Durante a participação no programa de Ana Maria Braga, a cantora apresentou as faixas do novo disco Eu Não Sou Santa, Não Me Cutuca e Deus Existe, e chamou a atenção de internautas nas redes sociais ao explicar o motivo de ter ficado tanto tempo sem comparecer à atração matinal.

“Quando tocou o despertador eu lembrei por que nunca mais vim: é muito cedo”, brincou a artista. No X (antigo Twitter), usuários repercutiram com bom humor a piada. “Rainha, eu lembrei porque gosto dela”, escreveu um perfil. “Quem consegue ser feliz acordando tão cedo? “, comentou outro.

Ao longo do programa, Anitta também falou sobre o início da nova turnê e revelou que não pretende levar a série de shows para fora do país. “Não acho que tem a ver. É muito Brasil, não penso nisso agora”, respondeu ao ser questionada por Ana Maria se pretendia estender as apresentações internacionalmente. “Agora, com esse entendimento que eu tenho de que preciso descansar e estar com a minha família sempre, se eu for fazer internacional vou ter que parar e focar só nisso. Então vou fazer uma coisa de cada vez”, explicou.

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Em 2022, Anitta fez sucesso no exterior com o hit Envolver, cantado em espanhol, alcançando o topo das paradas.

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