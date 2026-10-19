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Cultura

O cinema brasileiro em 100 filmes essenciais: livro revê clássicos e corrige ausências

Publicação da Associação Brasileira de Críticos de Cinema revisita a história da produção nacional e reúne análises de especialistas

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 12h28
INÍCIO - Cidade de Deus: o filme de Fernando Meirelles moldou o favela movie
INÍCIO - Cidade de Deus: o filme de Fernando Meirelles moldou o favela movie  (./Divulgação)
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O cinema brasileiro em 100 filmes essenciais: livro revê clássicos e corrige ausências Priorize VEJA no Google

Dez anos após elencar as obras mais importantes da cinematografia nacional, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) revisitou a questão e apresenta uma seleção renovada no livro 100 Filmes Brasileiros Essenciais, que será lançado na sexta-feira, 23 de outubro, durante a 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Publicado pela editora Literíssima, o volume percorre diferentes períodos da produção nacional, do experimental Limite (1931), de Mário Peixoto, ao premiado O Agente Secreto (2025), de Kleber Mendonça Filho. Os textos são assinados por críticos e especialistas brasileiros, cada um dedicado a uma obra, além de quinze artigos históricos e analíticos. Entre os colaboradores está a autora desse blog, Raquel Carneiro, editora de Cultura de VEJA, responsável pelo texto sobre Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund. Baseado no romance homônimo de Paulo Lins, o longa retrata a ascensão do crime organizado em uma comunidade carioca e se tornou um marco do cinema nacional, com repercussão internacional e quatro indicações ao Oscar de 2004.

Montagem de 100 pôsteres de filmes brasileiros, organizados em uma grade, com o título 100 filmes brasileiros essenciais em destaque. Abaixo, os nomes dos organizadores: Danilo Fantinel, Ivonete Pinto, Paulo Henrique Silva, e os logotipos da ABRACCINE e Literíssima
Livro 100 Filmes Brasileiros Essenciais, da a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) – (//Divulgação)

A nova seleção também procura corrigir lacunas históricas. Se a primeira pesquisa da Abraccine, realizada em 2016, privilegiava nomes e obras tradicionalmente reconhecidas pela crítica, a edição atual amplia o olhar para produções e cineastas antes marginalizados, contemplando maior diversidade de épocas, gêneros e perspectivas. O livro conta ainda com uma apresentação do crítico egípcio Ahmed Shawky, presidente da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci), que reflete sobre o prestígio da produção brasileira no exterior.

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Organizada por Danilo Fantinel, Ivonete Pinto e Paulo Henrique Silva, a publicação será apresentada ao público durante o VI Encontro de Ideias Audiovisuais, evento de mercado integrado à Mostra de São Paulo. Os organizadores e diversos autores participarão de uma sessão de autógrafos no Solar Fábio Prado, no Jardim Paulistano, às 17h do dia 23 de outubro.

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