Sasha Meneghel e o marido, João Lucas, estão à espera de um menino. O sexo do primeiro filho do casal foi revelado neste domingo, 22, durante participação dos dois no Domingão com Huck, da TV Globo. A responsável pelo anúncio foi a futura avó, Xuxa Meneghel, que entrou ao vivo por videochamada na atração. “Temos um menino vindo por aí!”, comemorou a apresentadora, que não escondeu a empolgação com a novidade: “Cada um teve uma reação, a minha foi gritar. Eu falei muito palavrão”.

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Grávida de cinco meses, Sasha conversou com o apresentador sobre a experiência da maternidade e contou que sempre sonhou em ser mãe. “A minha vida já começou a mudar. Estou trabalhando bastante e tendo todo o apoio do meu time e do João. Estou muito feliz, sempre sonhei em ser mãe”, afirmou.

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João Lucas também falou sobre a expectativa pela chegada do primeiro filho e destacou as transformações que a gestação já provocou na rotina dos dois. “Eu não tenho o bebê no meu colo ainda, mas o centro da vida já mudou. É muito especial”, declarou.

Sasha e João Lucas anunciaram a gravidez no fim de outubro, por meio de uma publicação nas redes sociais. O casal oficializou a união em maio de 2021. O menino será o primeiro filho dos dois e o primeiro neto de Xuxa.

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