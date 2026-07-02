O casamento não tão misterioso de Taylor Swift virou piada até para o prefeito de Nova York

O casamento não tão misterioso de Taylor Swift com Travis Kelce no Madison Square Garden virou piada até para o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, 34. Há meses, fãs e tabloides especulam que a estrela pop fará uma cerimônia extravagante no ginásio da maior metrópole dos Estados Unidos nesta semana. As regras para os convidados incluem lacrar os celulares, assinar contratos de confidencialidade e não falar nada da festa.

Em uma coletiva de imprensa para falar sobre a onda de calor que atinge a capital nova-iorquina, com sensação térmica de 43º, o político foi questionado sobre o possível megaevento e brincou que o casal daria um “bom exemplo” aos cidadãos da cidade.

“Veículos de imprensa estão confirmando que o casamento de Taylor Swift vai acontecer no Madison Square Garden nesta quinta, 2, e sexta-feira, 3. Há algo que o senhor possa compartilhar sobre isso? E, nesse sentido, os nova-iorquinos devem esperar interdições de ruas, como aconteceu durante os jogos e as festas para acompanhar o [time] New York Knicks?”, questionou um jornalista.

“Minha recomendação para todos os nova-iorquinos é que fiquem em ambientes fechados e se mantenham em um lugar fresco. E, se por acaso você estiver se casando no Madison Square Garden, também estará em um ambiente fechado e protegido do calor. Acho que esse é um bom exemplo para toda a cidade.”, respondeu Mamdani, que ressaltou a preocupação com o calor extremo.

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“Aqui estão as informações que vocês precisam saber sobre a histórica onda de calor que está chegando. Especialmente se vocês estiverem, hipoteticamente, se casando no Madison Square Garden neste fim de semana. Estamos entrando no que pode ser a onda de calor mais intensa que esta cidade já enfrentou em mais de uma década. Os termômetros podem chegar aos 38°C, com sensação térmica de até 44°C, e o calor deve persistir durante o fim de semana. Estamos preparados, mas queremos garantir que vocês também estejam. Principalmente se forem comemorar a Copa do Mundo, o Dia da Independência dos Estados Unidos ou, hipoteticamente, alugar o Madison Square Garden para se casar.”, completou.

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