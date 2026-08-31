O casamento intimista de filho de Caetano Veloso no Rio de Janeiro

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Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso, casou-se com Mariana Fernandes em uma cerimônia emocionante e intimista no Rio de Janeiro. A celebração, com a presença das famílias, contou com um pastor e música de quarteto de cordas. Caetano compartilhou a alegria nas redes sociais. Zeca, também músico, segue carreira solo.

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Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso, se casou com Mariana Fernandes neste fim de semana, em uma cerimônia intimista realizada no Rio de Janeiro. A celebração foi conduzida por um pastor e teve música executada por um quarteto de cordas. Caetano compartilhou registros do casamento nas redes sociais e falou sobre a emoção de acompanhar a união do filho.

“Emoções profundas. O casamento de Mariana e Zeca se deu com muita beleza. A presença das famílias confirmava a firmeza da decisão dos dois jovens. Houve risos e lágrimas. Houve linda música pelo quarteto de cordas. Um dia de grande importância em nossas vidas. Que o casal seja muito intensamente feliz”, escreveu Caetano.

Zeca também segue carreira na música. O artista ganhou maior projeção ao dividir o palco com o pai e os irmãos, Moreno e Tom Veloso, no espetáculo Ofertório, em 2017. Desde então, passou a investir na trajetória solo e, em novembro de 2025, lançou o primeiro álbum, Boas Novas, com repertório autoral.

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