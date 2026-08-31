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Cultura

O casamento intimista de filho de Caetano Veloso no Rio de Janeiro

Celebração de Zeca Veloso foi conduzida por um pastor

Por Giovanna Fraguito 31 ago 2026, 12h17 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h49
Zeca Veloso e Mariana Fernandes
Zeca Veloso e Mariana Fernandes (Reprodução/Instagram)
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O casamento intimista de filho de Caetano Veloso no Rio de Janeiro Priorizar nos meus resultados Google

Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso, se casou com Mariana Fernandes neste fim de semana, em uma cerimônia intimista realizada no Rio de Janeiro. A celebração foi conduzida por um pastor e teve música executada por um quarteto de cordas. Caetano compartilhou registros do casamento nas redes sociais e falou sobre a emoção de acompanhar a união do filho.

“Emoções profundas. O casamento de Mariana e Zeca se deu com muita beleza. A presença das famílias confirmava a firmeza da decisão dos dois jovens. Houve risos e lágrimas. Houve linda música pelo quarteto de cordas. Um dia de grande importância em nossas vidas. Que o casal seja muito intensamente feliz”, escreveu Caetano.

Zeca também segue carreira na música. O artista ganhou maior projeção ao dividir o palco com o pai e os irmãos, Moreno e Tom Veloso, no espetáculo Ofertório, em 2017. Desde então, passou a investir na trajetória solo e, em novembro de 2025, lançou o primeiro álbum, Boas Novas, com repertório autoral.

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