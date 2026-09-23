O cantor que inspirou Murilo Benício na construção de Tufão em ‘Avenida Brasil’
Ator irá reprisar papel em 2027
O ator Murilo Benício revelou ter se inspirado em um célebre músico para construir sua representação de Tufão em Avenida Brasil. “Desde a primeira novela, eu tinha muito o Zeca Pagodinho na cabeça: o Tufão é aquele cara que venceu na vida e quer conforto. Ele não sai do Divino. Fez ali a realeza dele”, disse o ator.
Aos 55 anos, Murilo voltará a interpretar o ex-jogador de futebol na sequência do sucesso da TV Globo, Avenida Brasil 2, que estreia em 2027.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)