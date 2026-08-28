O candidato que lidera a audiência das sabatinas na Globo — até agora
Debates presidenciais transmitidos pela emissora tiveram início na segunda-feira, 24, e vão até o sábado
Na segunda-feira, 24, teve início o período dos debates presidenciais na Globo, série de entrevistas com candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026. Exibidas geralmente após o Jornal Nacional, por volta das 21h20 (horário de Brasília), as primeiras conversas não despontaram bem em termos de audiência.
Na quarta-feira, 26, a sabatina com Renan Santos (Missão) marcou 19,8 pontos na Grande São Paulo, sendo a menor audiência até agora, segundo dados do Notícias da TV. Na ocasião, o candidato defendeu a criação de uma bomba atômica brasileira, o que gerou repercussão bastante negativa nas redes sociais. Já no primeiro dia de debate, a conversa com Romeu Zema (NOVO) atingiu 24,2 pontos e, na terça-feira, 25, a entrevista com Ronaldo Caiado (PSD) bateu 21,7 pontos.
A grande disputa pela liderança em audiência deve ficar entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cuja entrevista ocorreu na quinta, 27, e Flávio Bolsonaro (PL), que vai ao programa nesta sexta, 28. Segundo os índices consolidados de audiência, divulgados nesta manhã, a sabatina de Lula marcou 25,18 pontos na Grande São Paulo, colocando-o na liderança até agora. Com um pico de 26,12, a entrevista sintonizou quase 40% dos televisoras na capital, de acordo com apuração da TV Pop.
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