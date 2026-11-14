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Cultura

O Bond que ninguém queria: como ‘Cassino Royale’ reescreveu a escolha do 007

Há 20 anos, Daniel Craig estreava sob protestos e virava o melhor James Bond da era moderna — agora, a franquia procura seu sucessor

Por Lucas Almeida 14 nov 2026, 08h00
Daniel Craig como James Bond, de terno preto com gravata borboleta desfeita, olhando para a esquerda. Ao fundo, um prédio com a inscrição CASINO ROYALE e uma mulher de vestido preto.
Daniel Craig em '007 - Cassino Royale' (Reprodução/Divulgação)
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Em 14 de novembro de 2006, há 20 anos, a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip foram à première de 007 – Cassino Royale, em Londres. O filme foi exibido ao mesmo tempo em três cinemas, o Odeon Leicester Square, o Odeon West End e o Empire, para o elenco, a equipe, celebridades e 5 000 convidados que pagaram ingresso. O protagonista era um ator que, poucos meses antes, quase ninguém queria ver como James Bond.

A escolha de Daniel Craig saiu de uma disputa parecida com a que acontece agora. Em 2005, a revista Variety listava os candidatos: Craig, então com 37 anos, o britânico Henry Cavill, de 22, o croata Goran Visnjic, da série ER, e o australiano Sam Worthington. A Eon, produtora da saga, queria alguém mais jovem que Pierce Brosnan, de 52 anos, que fazia o agente desde 1995.

O roteiro chegou a ser escrito pensando em Brosnan. Só que 007 – Um Novo Dia Para Morrer (2002) tinha sido criticado pelo tom fantasioso, com efeitos digitais exagerados, um Aston Martin invisível e uma arma espacial movida a energia solar. A volta ao primeiro livro de Ian Fleming, de 1953, pedia outro tipo de ator. Ali, o espião é mais jovem, mais realista e mais frio do que ficou no cinema.

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Craig era conhecido por papéis como o poeta Ted Hughes em Sylvia – Paixão Além de Palavras, ao lado de Gwyneth Paltrow, e o traficante sem nome de Nem Tudo É o Que Parece (2004), de Matthew Vaughn. Muitos críticos viram o segundo como seu teste para Bond. A produtora Barbara Broccoli diz que foi outro filme, Elizabeth (1998), em que ele interpreta o padre jesuíta John Ballard. “Lembro de pensar ‘meu Deus, é ele’ quando o vi andando por um corredor em Elizabeth. Sei que parece loucura, mas foi ali que senti. Quando sua vida inteira é James Bond, uma parte de você está sempre procurando quem poderia fazer o papel. Daniel domina a tela”, disse ela no livro Being Bond.

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O anúncio irritou os fãs. Para eles, Craig era loiro demais, tinha o rosto marcado demais e era desconhecido demais para viver o maior espião do mundo. Um site, “danielcraigisnotbond.com”, pediu boicote ao filme. Os defensores do ator responderam com o “danielcraigisbond.com”.

Cassino Royale mudou a franquia. Inspirado em parte na série Bourne, o filme trocou os lasers e os carros invisíveis por uma ação física e crua. Sean Connery, Roger Moore e Brosnan faziam agentes frios e quase intocáveis. O Bond de Craig sangra, erra e sofre luto. O filme arrecadou cerca de 600 milhões de dólares no mundo, a maior bilheteria da série até então.

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Craig ficou no papel por cinco filmes, até 007 – Sem Tempo Para Morrer, de 2021. A busca recomeça agora, com outros donos. Desde 2025, a Amazon MGM tem o controle criativo da série, que antes era da família Broccoli. Denis Villeneuve, diretor de Duna, vai comandar o próximo filme, com roteiro de Steven Knight, criador de Peaky Blinders.

Jack Lowden, da série Slow Horses, Josh O’Connor, de Rivais, e Callum Turner, de Mestres do Ar, aparecem como favoritos, e Robert Pattinson, que entrou na disputa depois, corre por fora. A expectativa é que o novo 007 seja anunciado antes do fim do ano. Os três favoritos têm 36 anos, um a menos que Craig quando foi escolhido.

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