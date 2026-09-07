O bem e o mal que Anitta fez a Danilo Mesquita: alçado a celebridade cobiçada no Rock in Rio

Até então, com trabalhos pouco expressivos na televisão, sem nenhum protagonismo, Danilo Mesquita se tornou queridinho das listas de promoteres ao assumir namoro com Anitta. O ator que fez a série Os Outros, do Globoplay, e as novelas Segundo Sol (2018) e Além da Ilusão (2022), da Globo, circulou pela área VIP do Rock in Rio na noite deste domingo 6, sem falar com ninguém.

Aos que pediam fotos, ele sorria e tentava sair pela tangente. Se, por um lado, o namoro com Anitta fez o jovem ganhar seguidores, aumentar engajamento e lucrar com a fama imediata, por outro, o colocou em um pedestal fácil de cair.

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