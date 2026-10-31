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Cultura

O bastidor tenso de Cauã Reymond em série com Kim Kardashian: ‘Tive vontade de chorar’

'Tudo é Justo' retrata um escritório de advocacia

Por Tatiana Moura 31 out 2026, 14h00 | Atualizado em 31 out 2026, 14h47
Cauã Reymond
Cauã Reymond (TV Globo/Reprodução)
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O bastidor tenso de Cauã Reymond em série com Kim Kardashian: ‘Tive vontade de chorar’ Priorize VEJA no Google

Após o sucesso de Jogada de Risco, Cauã Reymond faz estreia internacional na segunda temporada de Tudo É Justo, série norte-americana protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts e Sarah Pulson, na próxima quarta-feira, 4, no Disney+. A produção acompanha um escritório de advocacia liderado por mulheres especializadas em divórcios milionários. O brasileiro será o guarda-costas de Allura Grant, interpretada pela socialite. Alguns fãs especularam que os dois terão um envolvimento amoroso, mas nada ainda confirmado.

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Os primeiros três episódios estreiam na próxima semana — os outros serão lançados semanalmente, também às quartas-feiras. Cauã gravou o projeto ainda em 2026 e ficou surpreso com a diferença entre as produções brasileiras e as dos Estados Unidos. “Eu nunca falei tanto e repeti tantas vezes uma cena. No Brasil, quem é do audiovisual sabe que a gente filma o mínimo possível, por uma questão orçamentária”, disse.

A primeira cena que gravou foi com Kim Kardashian e Glenn Close. “Eram duas cenas, uma de quatro páginas e outra de quatro páginas. Eu falava muito e elas falavam uma linha. Às vezes, elas até esqueciam (o texto), porque eu falava muito”, brincou.

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Apesar do nervosismo, o ator acredita que fez um bom trabalho. “Se não me mandaram embora, então está rolando. ” É comum em produções americanas que cada artista tenha o seu próprio trailer. Quando foi descansar para o almoço, a pressão bateu. “Vou tirar uma soneca, para dar uma recuperada. Fiquei com muita vontade de chorar, ansioso e nervoso. Assim que sentei, ia fazer uma oração, mas já me chamaram de novo. ”

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