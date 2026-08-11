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Cultura

O bastidor do rompimento de Roberto Carlos com filho de Erasmo: mágoa e desgaste

Exclusivo: separação profissional ocorreu de comum acordo, mas contrariou o desejo do cantor, que mantém relação de confiança com empresário

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 11 ago 2026, 10h49
Duas imagens lado a lado. À esquerda, um homem mais velho, careca e de cabelos grisalhos, sorri ao lado de um homem mais jovem, de cabelos castanhos, que também sorri. O mais velho aponta para frente. À direita, Roberto Carlos, com cabelos castanhos e camisa creme, canta em um microfone no palco
Erasmo, o filho Leonardo e Roberto Carlos -  (Montagem/Reprodução)
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Uma relação profissional construída ao longo de anos chegou ao fim nos bastidores de uma das carreiras mais importantes da música brasileira. Roberto Carlos e Leonardo Esteves, que atuava na comercialização dos shows do cantor, decidiram encerrar a parceria. Nos bastidores do showbusiness, isso caiu como uma bomba. Principalmente porque a decisão não teria correspondido exatamente à vontade de Roberto.

Segundo apurado pela coluna GENTE, o cantor mantém uma relação de confiança profissional e familiar com Leonardo, quem conhece desde criança (Roberto o viu nascer) e o considera profissional competente. Leonardo e seus irmãos, filhos de Erasmo Carlos, amigo e parceiro de composições de Roberto por mais de 60 anos, cresceram com os filhos de Roberto, que era padrinho de batismo de Alexandre Esteves, filho mais novo do Tremendão, falecido em 2014. A relação de intimidade ajuda a explicar por que a separação teria sido especialmente delicada para Roberto.

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Um desgaste anterior

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A relação, contudo, já não atravessava seu melhor momento. Apesar de negar quando a informação foi publicada com exclusividade pela coluna GENTE, a decisão de Roberto de testemunhar a favor de Fernanda, viúva de Erasmo, em um dos processos que envolvem a briga pelo espólio do amigo, começou a desgastar a relação.

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Leonardo teria considerado isso uma traição. Já Roberto, apesar da relação com os filhos de Erasmo, não se negou quando foi chamado em juízo pela defesa de Fernanda. Mas sempre deixou claro que o fez por lealdade a Erasmo.

A partir daquele episódio, segundo relatos de bastidores, apesar de seguir com os compromissos comerciais do rei, a relação pessoal nunca mais foi a mesma.

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Decisão unilateral

No universo de Roberto Carlos, relações profissionais são longevas. Leonardo assumiu a venda de Shows de Roberto logo após o fim da parceria do rei com o empresário Doddy Sirena. Desde então, Leonardo administrava uma alta demanda de turnês e shows, com cachês acima de um milhão de reais. O empresário abriu mão de uma fonte de renda milionária, já que Roberto faz, no mínimo, oito shows por mês. No mercado, um profissional ganha entre 10 a 15% por contrato fechado. Ou seja, vender shows do rei por render um “salário” de 1,2 milhões ao mês.

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Quando foi comunicado por Leonardo da sua decisão, Roberto tentou demovê-lo da ideia, pois não desejava perder o profissional de sua estrutura: conversou, deu prazo para que ele pensasse, mas acabou por aceitar a decisão. Uma fonte próxima revela que a decisão teria sido muito mais difícil para Roberto Carlos. A relação pessoal ainda existe, mas não como antes da disputa pela herança de Erasmo ir parar nos tribunais.

Aliás, Roberto fará uma apresentação extra no Qualistage, no Rio, após esgotar os ingressos para o show marcado para sábado, 15. A nova data será no domingo, 16. O cantor chega ao Rio com a turnê Eu Ofereço Flores, que reúne músicas de diferentes fases de sua carreira. Antes das apresentações no Rio, o artista passou por uma turnê pelo México no início de 2026 e depois retomou a agenda de shows pelo Brasil.

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