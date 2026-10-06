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Cultura

O balé e o esporte na vida de Giovana Cordeiro, favorita na Dança dos Famosos

Aos 29 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 11h00 | Atualizado em 7 out 2026, 14h14
Montagem com duas fotos da atriz Dandara Mariana. À esquerda, ela posa séria, com cabelos cacheados soltos, blusa cinza e braços cruzados. À direita, ela dança com um vestido brilhante de franjas douradas, sorrindo e com os braços estendidos, em um palco iluminado
Giovana Cordeiro na Dança dos Famosos (Globo/Reprodução)
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O balé e o esporte na vida de Giovana Cordeiro, favorita na Dança dos Famosos Priorize VEJA no Google

Apontada como uma das favoritas dessa edição da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, Giovana Cordeiro, 29 anos, fala sobre a relação com a música e as coreografias, ao ser convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku).

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Comecei muito nova fazendo balé, tinha uma sala de dança embaixo do meu prédio, todas as crianças do condomínio iam dançar lá. Nossa, era muito pequenininha. Dos 2 anos de idade até os 7, 8… Amava e aí depois as minhas irmãs saíram e sou a caçula, fiquei me sentindo perdida sem referência delas. Fiz futebol, karatê, fiz muita coisa, mas a dança ficou pausada. Depois mais velha voltei a fazer, mas por uma busca da atuação, da atriz, porque percebia que meu corpo em cena ficava mais inteligente se trazia os fundamentos da dança”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221). 

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