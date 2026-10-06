O balé e o esporte na vida de Giovana Cordeiro, favorita na Dança dos Famosos

Apontada como uma das favoritas dessa edição da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, Giovana Cordeiro, 29 anos, fala sobre a relação com a música e as coreografias, ao ser convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku).

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“Comecei muito nova fazendo balé, tinha uma sala de dança embaixo do meu prédio, todas as crianças do condomínio iam dançar lá. Nossa, era muito pequenininha. Dos 2 anos de idade até os 7, 8… Amava e aí depois as minhas irmãs saíram e sou a caçula, fiquei me sentindo perdida sem referência delas. Fiz futebol, karatê, fiz muita coisa, mas a dança ficou pausada. Depois mais velha voltei a fazer, mas por uma busca da atuação, da atriz, porque percebia que meu corpo em cena ficava mais inteligente se trazia os fundamentos da dança”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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