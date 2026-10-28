O autor do Livro do Ano e os vencedores do Prêmio Jabuti 2026
Premiação literária incluiu nova categoria de Incentivo à Leitura - Cultura Digital
O 68º Prêmio Jabuti anunciou os seus vencedores na noite desta terça-feira, 27, em uma cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista. No total, 23 categorias foram premiadas, passando pelos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Este ano, a autora Lygia Bojunga foi homenageada como a Personalidade do Ano do Jabuti, por seu livro infantil A Bolsa Amarela, lançado há 50 anos, em 1976.
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A premiação também elegeu o Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio, de Ruy Castro, como Livro do Ano. O momento é sempre o mais aguardado da cerimônia do Jabuti e garantiu ao autor 70 mil reais e participação em uma das principais feiras internacionais do livro.
Veja todos os vencedores:
Literatura
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Conto: Massaranduba — Abáz (Senac Rio)
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Crônica: Viagem no país da crônica — Humberto Werneck (Tinta-da-China Brasil)
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Escritor Estreante – Poesia: História a que ninguém deu nome — Juliana Cajives (Mormaço Editorial)
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Escritor Estreante – Romance: Pitangas verdes — Mariana Lobato Botter (Labrador)
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Histórias em Quadrinhos: Ouroboros — Luckas Iohanathan (Comix Zone)
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Infantil: A letra — Leo Cunha e Raquel Matsushita (Maralto)
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Juvenil: A única da sala — Tathyana Viana (FTD)
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Poesia: Boris e Marina — Alberto Martins (Companhia das Letras)
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Romance de Entretenimento: Cartografia para caminhos incertos — Ian Fraser (Intrínseca)
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Romance Literário: Meridiana — Eliana Alves Cruz (Companhia das Letras)
Não Ficção
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Artes: Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 — Tulio Custódio, organizador (Todavia)
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Biografia e Reportagem: Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio — Ruy Castro (Companhia das Letras)
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Economia Criativa: A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial — Martha Gabriel (Senac São Paulo)
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Educação: Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade — Manuel Alves de Sousa Junior (Schreiben)
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Negócios: Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade — Mario Sergio Cortella (Record)
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Saúde e Bem-Estar: A paixão pela mentira: a família e as tiranias — Paulo Schiller (Todavia)
Produção Editorial
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Capa: Frans Krajcberg — Alles Blau (MASP)
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Ilustração: Guernica: a arte em busca da paz — Vinicius Sabbato (Via Lúdica)
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Projeto Gráfico: Dobra — Raul Loureiro (Cosac)
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Tradução: O cavaleiro de bronze e outros contos e versos — Rubens Figueiredo (Penguin-Companhia das Letras)
Inovação
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Incentivo à Leitura – Projeto: Cartovivências nas periferias da cidade — Ricardo Barbosa da Silva
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Livro Brasileiro Publicado no Exterior: Os substitutos — Companhia das Letras e Métailié
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Incentivo à Leitura – Cultura Digital: Bookster, de Pedro Pacífico