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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
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Cultura

O autor do Livro do Ano e os vencedores do Prêmio Jabuti 2026

Premiação literária incluiu nova categoria de Incentivo à Leitura - Cultura Digital

Por Giovanna Fraguito 28 out 2026, 12h07 | Atualizado em 28 out 2026, 12h08
Ruy Castro
Ruy Castro (Guillermo Giansanti/VEJASP)
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O autor do Livro do Ano e os vencedores do Prêmio Jabuti 2026 Priorize VEJA no Google

O 68º Prêmio Jabuti anunciou os seus vencedores na noite desta terça-feira, 27, em uma cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista. No total, 23 categorias foram premiadas, passando pelos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Este ano, a autora Lygia Bojunga foi homenageada como a Personalidade do Ano do Jabuti, por seu livro infantil A Bolsa Amarela, lançado há 50 anos, em 1976.

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A premiação também elegeu o Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio, de Ruy Castro, como Livro do Ano. O momento é sempre o mais aguardado da cerimônia do Jabuti e garantiu ao autor 70 mil reais e participação em uma das principais feiras internacionais do livro.

Veja todos os vencedores:

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Literatura

  • Conto: Massaranduba Abáz (Senac Rio)

  • Crônica: Viagem no país da crônica Humberto Werneck (Tinta-da-China Brasil)

  • Escritor Estreante – Poesia: História a que ninguém deu nome Juliana Cajives (Mormaço Editorial)

  • Escritor Estreante – Romance: Pitangas verdes Mariana Lobato Botter (Labrador)

  • Histórias em Quadrinhos: Ouroboros Luckas Iohanathan (Comix Zone)

  • Infantil: A letra Leo Cunha e Raquel Matsushita (Maralto)

  • Juvenil: A única da sala Tathyana Viana (FTD)

  • Poesia: Boris e Marina Alberto Martins (Companhia das Letras)

  • Romance de Entretenimento: Cartografia para caminhos incertos Ian Fraser (Intrínseca)

  • Romance Literário: Meridiana Eliana Alves Cruz (Companhia das Letras)

Não Ficção

  • Artes: Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 Tulio Custódio, organizador (Todavia)

  • Biografia e Reportagem: Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio Ruy Castro (Companhia das Letras)

  • Economia Criativa: A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial Martha Gabriel (Senac São Paulo)

  • Educação: Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade Manuel Alves de Sousa Junior (Schreiben)

  • Negócios: Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade Mario Sergio Cortella (Record)

  • Saúde e Bem-Estar: A paixão pela mentira: a família e as tiranias Paulo Schiller (Todavia)

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Produção Editorial

  • Capa: Frans Krajcberg Alles Blau (MASP)

  • Ilustração: Guernica: a arte em busca da paz Vinicius Sabbato (Via Lúdica)

  • Projeto Gráfico: Dobra Raul Loureiro (Cosac)

  • Tradução: O cavaleiro de bronze e outros contos e versos Rubens Figueiredo (Penguin-Companhia das Letras)

Inovação

  • Incentivo à Leitura – Projeto: Cartovivências nas periferias da cidade Ricardo Barbosa da Silva

  • Livro Brasileiro Publicado no Exterior: Os substitutos Companhia das Letras e Métailié

  • Incentivo à Leitura – Cultura Digital: Bookster, de Pedro Pacífico

     

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TAGS:
Gente
livro
prêmio jabuti
ruy castro
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