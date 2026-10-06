O autógrafo que custou 24 anos de rixa entre Phil Collins e Paul McCartney

Phil Collins fez as pazes com Paul McCartney depois de 24 anos de uma rixa silenciosa. Em participação no programa Piers Morgan Uncensored, o ex-vocalista do Genesis contou que se uniu ao ex-Beatle em uma ação beneficente e que os dois decidiram deixar as mágoas de lado.

A briga começou em 2002, quando os dois se encontraram na passagem de som de uma apresentação no Palácio de Buckingham, em Londres. “Eu tinha uma primeira edição do livro de Hunter Davies [sobre os Beatles], que era bastante rara. Levei ao ensaio para que Paul pudesse autografá-lo. Paul se aproximou por trás com Heather Mills, com quem era casado na época, e eu disse: ‘Paul, você poderia autografar isto?'”, relembrou Collins.

A resposta não caiu bem. “Ele provavelmente não quis dizer daquela forma, mas falou: ‘O nosso pequeno Phil é um grande fã dos Beatles’. E eu pensei: ‘Seu babaca’. Não consegui evitar. Foi exatamente o que pensei.”

Collins lembrou que já conhecia McCartney de parcerias e shows anteriores. “Fiquei meio surpreso com aquele tom específico”, justificou. O episódio abriu um afastamento de mais de duas décadas. Em seu livro de memórias, Ainda Estou Vivo, o cantor contou que McCartney chegou a procurá-lo por e-mail, mas ele não respondeu.

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A reaproximação veio neste ano, quando McCartney soube que Collins organizava um leilão beneficente em apoio à King’s Trust, organização que ajuda jovens em situação vulnerável no Reino Unido. Os dois conversaram por telefone para somar esforços, e o assunto veio à tona. “Ele disse: ‘O que é tudo isso?’ E eu respondi: ‘Eu gostaria de nunca ter dito isso, Paul'”, contou Collins.

O cantor ainda deixou uma última alfinetada. “Obviamente aquilo estava incomodando ele, porque ele gosta de ser querido, como todos nós. Talvez ele mais do que algumas outras pessoas. Mas todos nós gostamos de ser queridos. Eu entendo isso.”

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