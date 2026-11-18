Antes da escalação de Robert Pattinson para interpretar James Bond no próximo filme da franquia 007, que será dirigido pelo cineasta canadense Denis Villeneuve, especulações apontavam quatro possíveis candidatos ao papel: os ingleses Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor. Nos dias que antecederam o anúncio oficial, o nome de O’Connor despontou como a principal aposta de internautas nas redes sociais, o que depois chamou a atenção para uma possível desistência do astro de Rivais e La Chimera – que teria aberto os caminhos para Pattinson.

A escolha da estrela de Crepúsculo para interpretar Bond gerou questionamentos por contrariar o histórico de escalações ao papel, que sempre priorizou artistas conhecidos, mas não tão famosos a ponto de serem maiores que o próprio nome do personagem. Seguindo esta linha, Pattinson é exatamente a figura ideal, uma vez que é considerado um dos maiores galãs de sua geração e esteve presente em algumas das maiores franquias da história do cinema.

Somente neste ano, o ator participou de sucessos como A Odisseia, O Drama, Primetime e Duna: Parte Três, superando o título de um artistas apenas “conhecido”. Segundo informações do Daily Mail, uma desistência teria aberto caminho para Pattinson, já que o grande favorito para o papel era outro até a reta final.

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O jornal britânico afirma que Josh O’Connor, o príncipe Charles de The Crown, desistiu da disputa por “ressalvas quanto à bagagem” que o papel traz consigo. O veículo ainda reforça que o britânico era o favorito não somente de Villeneuve, como também dos produtores Amy Pascal e David Heyman.

O artista teria entrado e saída do processo algumas vezes até receber o convite para fazer os testes finais de fato. Ainda indeciso, ele aceitou participar das audições, mas retirou-se da disputa logo em seguida. “Essa decisão coincidiu com o interesse dos cineastas em Pattinson”, alegou o jornalista Matthew Belloni. Segundo ele, O’Connor possui sérias questões com a fama, e o trabalho em The Crown lhe deu uma amostra de como o assédio do público poderia incomodá-lo.

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Além de tudo, o contato prévio do cineasta com Pattinson, com quem trabalhou em Duna 3, somado ao desejo dos produtores e executivos em romper com algumas tradições em torno do papel de Bond teriam sido fatores que também influenciaram a decisão final do protagonista do próximo filme da franquia de oo7, adquirida em 2025 pelo Amazon MGM Studios).

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