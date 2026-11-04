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Cultura

O ator que despontou como favorito para ser o sétimo James Bond do cinema

Callum Turner lidera casas de apostas e já ganhou até o apoio de um antigo 007

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 10h55
Homem jovem com bigode e cicatriz no rosto, usando jaqueta de aviador com gola de pele, em frente a aviões militares e pessoas embaçadas
Callum Turner em 'Mestres do Ar' -  (//Divulgação)
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A disputa pelo papel de James Bond entrou na reta final, e um novo favorito despontou para assumir o smoking do agente 007. Cinco anos após a despedida de Daniel Craig em 007 — Sem Tempo para Morrer (2021), a franquia prepara uma renovação sob o comando da Amazon MGM, que assumiu o controle criativo da saga em 2025. O próximo filme será dirigido por Denis Villeneuve, de Duna, com roteiro de Steven Knight, criador de Peaky Blinders. Após uma rodada de testes em outubro, três jovens ingleses lideram a corrida: Callum Turner; Jack Lowden, da série Slow Horses, e Josh O’Connor, de Rivais e The Crown – todos eles têm 36 anos de idade. A escolha ainda não foi anunciada oficialmente, mas a expectativa é de que o mistério seja solucionado em breve, com o longa previsto para 2028.

Quem é Callum Turner, favorito para ser o novo James Bond

Callum Turner parece despontar na disputa após rumores de que já teria conquistado o papel, impulsionando seu favoritismo nas casas de apostas britânicas. Nascido em Londres, o ator começou como modelo e construiu uma carreira entre produções independentes e grandes franquias. Interpretou Teseu Scamander nos filmes de Animais Fantásticos, protagonizou Mestres do Ar, da Apple TV+, e estrelou Remando para o Ouro, dirigido por George Clooney. Dono de uma elegância discreta e de uma presença enigmática, Turner reúne atributos associados ao espião criado por Ian Fleming. Tem ainda o apoio de Pierce Brosnan, antigo intérprete de Bond, que elogiou sua força dramática. Casado com a cantora Dua Lipa, o ator também desperta especulações sobre a possibilidade de a estrela interpretar a música-tema do próximo filme.

Quais atores já interpretaram o 007 no cinema

Desde sua estreia no cinema, em 007 Contra o Satânico Dr. No (1962), James Bond teve seis intérpretes na franquia oficial. Sean Connery inaugurou o personagem com uma mistura de virilidade e ironia, seguido pelo australiano George Lazenby, que estrelou apenas um longa. Roger Moore assumiu o posto com humor e sofisticação, enquanto Timothy Dalton imprimiu um tom mais sombrio ao espião. Pierce Brosnan modernizou o agente nos anos 1990, antes de Daniel Craig reinventá-lo em 2006, com Cassino Royale, apostando na brutalidade física e na vulnerabilidade emocional. Agora, a missão é encontrar um sétimo rosto capaz de atualizar o mito sem perder sua identidade.

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