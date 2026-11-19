A estreia da Anthropic na Bolsa americana, nesta quinta-feira, 19, pode representar um dos negócios mais lucrativos da trajetória de Ashton Kutcher como investidor e torná-lo bilionário. A Sound Ventures, gestora fundada pelo ator em parceria com o empresário Guy Oseary, investiu US$ 435 milhões na desenvolvedora do chatbot Claude desde 2023. Com a valorização da companhia, a participação estimada de 0,5% do fundo pode alcançar US$ 7,5 bilhões — mais de 17 vezes o capital aplicado.

A perspectiva de ganho ganhou dimensão depois que a Anthropic anunciou, na quarta, 18, a precificação de suas ações em US$ 83. O valor atribui à empresa uma avaliação de aproximadamente US$ 1,5 trilhão. Nesse cenário, a fatia de 0,5% pertencente à Sound Ventures equivaleria a US$ 7,5 bilhões, antes de eventuais efeitos de diluição provocados pela oferta. A gestora também construiu uma posição expressiva na OpenAI: foram mais de US$ 400 milhões investidos na empresa ao longo dos anos, segundo informações fornecidas à Bloomberg por Effie Epstein, sócia do fundo. Kutcher conhece Sam Altman, presidente-executivo da desenvolvedora do ChatGPT, desde os tempos da Loopt, startup fundada pelo empresário.

O investimento na Anthropic começou em 2023, depois de um encontro entre Kutcher, Oseary e Dario Amodei, CEO da companhia, na residência do empresário em Beverly Hills. Na época, a desenvolvedora ainda disputava espaço com a OpenAI e tinha avaliação estimada em US$ 5 bilhões. A Sound Ventures participou da rodada Série C, com um aporte de US$ 35 milhões, e posteriormente investiu outros US$ 400 milhões, segundo informações publicadas pela Bloomberg e pelo The Information. Naquele mesmo ano, a gestora levantou US$ 240 milhões para um fundo dedicado à inteligência artificial, com investimentos também na Stability AI.

A aposta na inteligência artificial, porém, não foi o primeiro grande movimento de Kutcher no mercado de tecnologia. Sua trajetória como investidor começou em 2009, quando Marc Andreessen, cofundador da Andreessen Horowitz, o convidou a aplicar US$ 1 milhão no Skype. Dois anos depois, com o anúncio da aquisição da plataforma pela Microsoft por US$ 8,6 bilhões, o investimento havia quadruplicado de valor. Em 2010, Kutcher já havia criado a A-Grade Investments ao lado de Oseary e do bilionário Ron Burkle. Uma das apostas mais rentáveis da gestora foi o Uber, que recebeu US$ 500 mil em uma das primeiras rodadas de financiamento. Segundo reportagem da Forbes publicada em março de 2016, a participação havia se valorizado cem vezes.

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O portfólio também incluiu o Airbnb, no qual Kutcher investiu em 2011, quando a plataforma tinha aproximadamente 60 mil anúncios de hospedagem. Em 2016, a Forbes calculou que a A-Grade havia transformado US$ 30 milhões em uma carteira avaliada em US$ 250 milhões. Entre as empresas que receberam recursos estavam ainda Spotify, Pinterest, Shazam e Warby Parker. A Sound Ventures deu continuidade à estratégia de apostar em companhias de tecnologia, ampliando posteriormente sua exposição à inteligência artificial.

A valorização da Anthropic acontece poucos meses depois de Kutcher deixar a gestão da Sound Ventures. A mudança foi anunciada em maio, quando o ator decidiu criar a Decimal Capital ao lado de Morgan Beller, ex-sócia da NFX. Segundo o Wall Street Journal, a nova gestora pretende levantar US$ 500 milhões para investir em cerca de 35 startups, principalmente nas áreas de infraestrutura para inteligência artificial, energia e tecnologias avançadas.

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Kutcher, entretanto, permanece ligado à Sound Ventures como assessor sênior. A possível valorização bilionária da participação na Anthropic reforça o histórico de investimentos do ator, que começou com empresas como Skype e Uber e chegou às protagonistas da atual corrida pela inteligência artificial. Mais do que uma mudança de setor, a trajetória revela uma estratégia de identificar empresas de tecnologia antes de sua consolidação no mercado.