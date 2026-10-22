O astro que disse ‘não’ ao papel que rendeu um Oscar a Robin Williams
Ben Affleck revelou nome de ator que recusou convite para atuar em 'Gênio Indomável'
Ben Affleck revelou que Tommy Lee Jones recusou um convite para atuar em Gênio Indomável (1997), drama que rendeu a Robin Williams (1951-2014) o Oscar de melhor ator coadjuvante. Na época, Affleck e Matt Damon escreviam o roteiro do longa e procuravam um nome consagrado de Hollywood para interpretar o terapeuta Sean Maguire, personagem que acabou sendo vivido por Williams. A ideia era atrair uma estrela que ajudasse a tirar o projeto do papel, já que os dois ainda não tinham o prestígio que conquistariam com o filme.
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Affleck contou que sugeriu a Damon oferecer o roteiro a Jones, com quem o amigo trabalhava em Os Bons e Velhos Companheiros (1995). “Falei com ele: ‘ok, dê a ele o nosso roteiro. Vamos conseguir, assim como o Quentin [Tarantino] conseguiu o Harvey Keitel (em Cães de Aluguel, 1992). E vamos conseguir e o filme vai sair’”, lembrou o ator sobre o otimismo inicial em relação à possibilidade de escalar o colega. A história foi contada pelo ator durante conversa com por Josh Horowitz no podcast Happy Sad Confused.
A expectativa, porém, não se confirmou. Ao recordar a conversa com Damon, Affleck contou: “Lembro-me da primeira noite, lá no Texas, ou onde quer que fosse, liguei para ele e perguntei: ‘Como foi?’. E ele respondeu: ‘Acho que Tommy não vai fazer nosso filme’”. Anos depois, Affleck teve a oportunidade de trabalhar com Jones em A Grande Virada (2010) e relembrou a postura direta do ator. Ao imaginar como seria tentar convencê-lo a participar de outro projeto, Affleck brincou com uma possível resposta: “O que é? O que você quer, filho? Não, não vou ler seu roteiro. Mais alguma coisa?”.
A recusa não impediu que Gênio Indomável se tornasse um marco na carreira de Affleck e Damon. Dirigido por Gus Van Sant, o filme recebeu nove indicações ao Oscar em 1998 e venceu duas estatuetas: melhor roteiro original, para a dupla, e melhor ator coadjuvante, para Robin Williams.
Na trama, Williams interpreta um terapeuta que ajuda Will Hunting (Matt Damon), jovem com talento extraordinário para a matemática, mas que enfrenta dificuldades para lidar com os próprios conflitos. O desempenho do ator se tornou um dos momentos mais celebrados de sua carreira. A produção também projetou Affleck e Damon em Hollywood, consolidando a parceria entre os amigos e abrindo caminho para novos trabalhos na indústria cinematográfica.