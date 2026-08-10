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Cultura

O astro que ajudou Brad Pitt na luta contra o alcoolismo

Ator não está mais sóbrio depois de sete anos, mas ainda é grato pela amizade que o motivou a abandonar o vício no passado

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 18h31
Bradley Cooper, à esquerda, sorri com barba e terno azul-marinho, olhando para baixo. Brad Pitt, à direita, sorri com óculos e blazer marrom, olhando para a esquerda. Ambos estão em um fundo azul-cinza
Os atores Bradley Cooper e Brad Pitt (Tibrina Hobson/Getty Images)
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Depois de sete anos sóbrio, o ator Brad Pitt gerou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira, 10, após revelar que voltou a beber. Em entrevista recente à revista Esquire, o astro contou que seu período de abstinência acabou, apesar de estar mais cauteloso em relação à quantidade de bebida alcoólica que ingere. Ele compartilhou que percebeu que grandes quantidades de álcool não fazem bem ao seu organismo: “(Bebo) de uma maneira mais moderada. Fiquei confiante demais algumas vezes, pensei: ‘Não, isso não é bom para mim’. Não em grandes quantidades”.

Ao relembrar o período em que esteve sóbrio, Pitt reconheceu a importância do colega Bradley Cooper em seu processo de recuperação. O ator contou que o amigo, também astro de Hollywood, o ajudou a abandonar o vício durante o conturbado fim de seu casamento com Angelina Jolie.

Na ocasião, o veterano chegou a frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos por mais de um ano. Ao ser questionado se poderia tomar uma taça de vinho, Pitt explicou: “Posso tomar algumas. Mas não posso tomar muito. Preciso ser profissional em relação a isso.”

Apesar de nunca terem contracenado juntos, os galãs são amigos de longa data. Em 2020, ao ganhar o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no National Board of Review Awards por seu papel como Cliff Booth no filme Era uma Vez em Hollywood, Pitt iniciou seu discurso com uma homenagem a Cooper, que estava no evento como apresentador do troféu. “Bradley colocava sua filhinha para dormir e então corria para cuidar de mim. Ele é um querido. Eu fiquei sóbrio graças a esse cara e cada dia está sendo mais feliz desde então”, revelou.

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