O astro britânico do metal que trocou a Inglaterra por Ubatuba

Criada em Sheffield, na Inglaterra, a banda de metal alternativo Bring Me The Horizon será uma das principais atrações do Rock in Rio neste sábado, 5, o “dia do metal” no festival. Fundada em 2008, a banda mantém uma base sólida de fãs no Brasil, ligação que se estendeu de forma inusitada após seu vocalista, Oliver Sykes, estabelecer residência no interior de São Paulo.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Aos 39 anos de idade, Oliver é casado com a modelo e cantora brasileira Alissa Salls, um relacionamento que levou o artista a se fixar em território nacional, primeiramente em Taubaté, e na sequência em Ubatuba, onde vive até os dias de hoje. O casal se conheceu em 2017, quando Alissa prestou serviços para a marca de roupas Drop Dead, criada por Oliver. Não se separaram desde então, e o vocalista do BMTH passou a ser presença constante por aqui desde então, fixando residência em 2021.

Oliver frequentemente compartilha momentos apresentando sua vida de brasileiro nas redes sociais, como fotos comendo o famoso PF (prato feito), vídeos afirmando que mandioca frita é sua comida favorita, e até um registro de seu próprio CPF acompanhado de uma frase orgulhosa: “sou brasileiro agora!”. É claro que os fãs brasileiros da banda adoraram a proximidade, e se tornou comum vários “flagrantes” do britânico em situações corriqueiras do dia a dia sendo compartilhados nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Entre os mais diversos registros, ganham destaque a participação de Oliver e da esposa em bloquinhos de Carnaval, e até mesmo um flagra de quando o cantor aparentemente perdeu as chaves de seu Fiat Uno em Campos do Jordão. Outras postagens mostram quando o britânico viveu momentos tradicionais de uma família brasileira, como beber “litrão” e refrigerante de guaraná em uma cozinha revestida de cerâmica branca.

Atualmente, Oliver e Alissa são pais de filhas gêmeas, Grey e Zélia, que nasceram em 2025. O cantor chegou a ser fotografado com uma das crianças no colo enquanto curtia um bloco no Carnaval desse ano. “Mentalmente, precisava desacelerar um pouco. É muito difícil fazer isso na Inglaterra, e, quando você vem para cá, tudo é um pouco mais lento. As pessoas são muito mais tranquilas”, disse o britânico, justificando o porquê gosta tanto do Brasil.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade