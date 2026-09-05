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Cultura

O astro britânico do metal que trocou a Inglaterra por Ubatuba

Uma das atrações do Rock in Rio neste sábado, 5, Oliver Sykes vive no interior de São Paulo

Por Flávio Monteiro 5 set 2026, 12h00
Homem de cabelo escuro e encaracolado, com jaqueta cinza e vermelha, segurando um microfone na mão esquerda e apontando para a direita, em um palco com iluminação vermelha e roxa
Oliver Sykes, do Bring Me The Horizon (Katja Ogrin/Redferns for ABA/Getty Images)
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Criada em Sheffield, na Inglaterra, a banda de metal alternativo Bring Me The Horizon será uma das principais atrações do Rock in Rio neste sábado, 5, o “dia do metal” no festival. Fundada em 2008, a banda mantém uma base sólida de fãs no Brasil, ligação que se estendeu de forma inusitada após seu vocalista, Oliver Sykes, estabelecer residência no interior de São Paulo.

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Aos 39 anos de idade, Oliver é casado com a modelo e cantora brasileira Alissa Salls, um relacionamento que levou o artista a se fixar em território nacional, primeiramente em Taubaté, e na sequência em Ubatuba, onde vive até os dias de hoje. O casal se conheceu em 2017, quando Alissa prestou serviços para a marca de roupas Drop Dead, criada por Oliver. Não se separaram desde então, e o vocalista do BMTH passou a ser presença constante por aqui desde então, fixando residência em 2021.

Oliver frequentemente compartilha momentos apresentando sua vida de brasileiro nas redes sociais, como fotos comendo o famoso PF (prato feito), vídeos afirmando que mandioca frita é sua comida favorita, e até um registro de seu próprio CPF acompanhado de uma frase orgulhosa: “sou brasileiro agora!”. É claro que os fãs brasileiros da banda adoraram a proximidade, e se tornou comum vários “flagrantes” do britânico em situações corriqueiras do dia a dia sendo compartilhados nas redes sociais.

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Entre os mais diversos registros, ganham destaque a participação de Oliver e da esposa em bloquinhos de Carnaval, e até mesmo um flagra de quando o cantor aparentemente perdeu as chaves de seu Fiat Uno em Campos do Jordão. Outras postagens mostram quando o britânico viveu momentos tradicionais de uma família brasileira, como beber “litrão” e refrigerante de guaraná em uma cozinha revestida de cerâmica branca.

Atualmente, Oliver e Alissa são pais de filhas gêmeas, Grey e Zélia, que nasceram em 2025. O cantor chegou a ser fotografado com uma das crianças no colo enquanto curtia um bloco no Carnaval desse ano. “Mentalmente, precisava desacelerar um pouco. É muito difícil fazer isso na Inglaterra, e, quando você vem para cá, tudo é um pouco mais lento. As pessoas são muito mais tranquilas”, disse o britânico, justificando o porquê gosta tanto do Brasil.

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Mão de uma pessoa com tatuagens escuras nos dedos segurando uma Carteira de Registro Nacional Migratório brasileira, com a foto de Oliver Scott Sykes e o texto Eu sou 🇧🇷 agora na parte inferior
(Reprodução/Twitter)
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Grupo de dez amigos sorrindo e fazendo gestos em uma cozinha, com um homem careca em primeiro plano. A mesa central tem garrafas, copos de cerveja e petiscos. As paredes são brancas com azulejos, e há uma geladeira ao fundo. A atmosfera é de confraternização e alegria
(Reprodução/Twitter)
Homem tatuado, vestindo camiseta azul com detalhes brancos e vermelhos, shorts pretos e chinelos, abaixado abrindo o porta-malas de um carro Fiat Vivace preto. O carro tem adesivos e a placa ERQ-5094 de São Bento do Sapucaí, SP.
(Reprodução/Twitter)
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