O assunto que Faustão vai abordar em seu retorno à Globo

Cinco anos depois de deixar o comando do Domingão, Fausto Silva, o Faustão, está de volta à programação da Globo, mas desta vez no lugar do entrevistado. O apresentador será o convidado do Conversa com Bial, em programa previsto para ir ao ar na próxima terça-feira, 15.

Na conversa com Pedro Bial, Faustão deve fazer um relato dos problemas de saúde enfrentados nos últimos anos. Entre 2023 e 2025, ele passou por quatro transplantes: coração, dois rins e fígado. A entrevista, que contará com a presença do cirurgião Fábio Gaiotto e do cardiologista Fernando Bacal, que fizeram parte de sua equipe médica, também deve abordar a importância da doação de órgãos.

Faustão deixou a Globo no fim de 2021, após cerca de três décadas à frente do dominical da emissora. Entre 2022 e 2023, comandou um programa na Band. Atualmente, ele se recupera em casa e segue acompanhado por médicos.

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