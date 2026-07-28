O assédio que quase fez Taís Araújo abandonar ‘Xica da Silva’
Atriz revelou ter vivido um período conturbado durante as gravações da novela
Taís Araújo quase desistiu de protagonizar Xica da Silva no folhetim de 1996. Em entrevista recente, a atriz contou que pediu para abandonar a novela depois que vivenciou episódios de assédio moral por parte do diretor Walter Avancini nos primeiros dias de gravação da trama.
Segundo a artista, a convivência nos bastidores da produção foi marcada por conflitos, e Avancini era um profissional talentoso, mas conhecido por tratar a equipe de forma bastante abusiva. “Eu brigava muito com o Avancini. Foi meu grande mestre, mas era um cara historicamente conhecido por ser uma pessoa abusiva. Cometia assédio moral, era bem difícil”, revelou ela durante participação no podcast Isso Não é uma Sessão de Análise.
A atriz chegou a relembrar que escutou o diretor dizer que estava arrependido de tê-la escalado para o papel logo no segundo dia de gravação da novela. “Teve um dia que ele falou [para a minha mãe]: ‘Eu vou acabar com a carreira da sua filha’. E a minha mãe disse: ‘Seu Avancini, a minha filha tem 17 anos. O senhor não tem nem tempo de vida para acabar com a carreira da minha filha'”, compartilhou.
No relato, Taís ainda contou que, diante dos conflitos constantes vividos com o profissional, pediu à mãe para abandonar a produção. À época, Mercedes de Araújo incentivou a filha a refletir antes de tomar a decisão, mas Taís insistiu em deixar a novela. Foi depois de um comunicado de sua mãe ao diretor que Avancini mudou de postura: “Ele recuou. E eu, muito ruim, [sendo uma] adolescente abusada, fiz ele me pedir desculpas e falei: ‘Então tá. Agora, a gente continua'”, concluiu a artista, que manteve o papel.
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