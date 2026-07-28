É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

O assédio que quase fez Taís Araújo abandonar ‘Xica da Silva’

Atriz revelou ter vivido um período conturbado durante as gravações da novela

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 16h12 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h22
.
Taís Araújo na novela "Xica da Silva", da Rede Manchete. IRINEU BARRETO FILHO (Foto: Irineu Barreto Filho/Divulgação)
Continua após publicidade
O assédio que quase fez Taís Araújo abandonar ‘Xica da Silva’ Priorizar nos meus resultados Google

Taís Araújo quase desistiu de protagonizar Xica da Silva no folhetim de 1996. Em entrevista recente, a atriz contou que pediu para abandonar a novela depois que vivenciou episódios de assédio moral por parte do diretor Walter Avancini nos primeiros dias de gravação da trama.

Segundo a artista, a convivência nos bastidores da produção foi marcada por conflitos, e Avancini era um profissional talentoso, mas conhecido por tratar a equipe de forma bastante abusiva. “Eu brigava muito com o Avancini. Foi meu grande mestre, mas era um cara historicamente conhecido por ser uma pessoa abusiva. Cometia assédio moral, era bem difícil”, revelou ela durante participação no podcast Isso Não é uma Sessão de Análise.

A atriz chegou a relembrar que escutou o diretor dizer que estava arrependido de tê-la escalado para o papel logo no segundo dia de gravação da novela. “Teve um dia que ele falou [para a minha mãe]: ‘Eu vou acabar com a carreira da sua filha’. E a minha mãe disse: ‘Seu Avancini, a minha filha tem 17 anos. O senhor não tem nem tempo de vida para acabar com a carreira da minha filha'”, compartilhou.

No relato, Taís ainda contou que, diante dos conflitos constantes vividos com o profissional, pediu à mãe para abandonar a produção. À época, Mercedes de Araújo incentivou a filha a refletir antes de tomar a decisão, mas Taís insistiu em deixar a novela. Foi depois de um comunicado de sua mãe ao diretor que Avancini mudou de postura: “Ele recuou. E eu, muito ruim, [sendo uma] adolescente abusada, fiz ele me pedir desculpas e falei: ‘Então tá. Agora, a gente continua'”, concluiu a artista, que manteve o papel.

Siga
Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
assédio
novela
Taís Araújo
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).