O assédio que quase fez Taís Araújo abandonar ‘Xica da Silva’

Taís Araújo quase desistiu de protagonizar Xica da Silva no folhetim de 1996. Em entrevista recente, a atriz contou que pediu para abandonar a novela depois que vivenciou episódios de assédio moral por parte do diretor Walter Avancini nos primeiros dias de gravação da trama.

Segundo a artista, a convivência nos bastidores da produção foi marcada por conflitos, e Avancini era um profissional talentoso, mas conhecido por tratar a equipe de forma bastante abusiva. “Eu brigava muito com o Avancini. Foi meu grande mestre, mas era um cara historicamente conhecido por ser uma pessoa abusiva. Cometia assédio moral, era bem difícil”, revelou ela durante participação no podcast Isso Não é uma Sessão de Análise.

A atriz chegou a relembrar que escutou o diretor dizer que estava arrependido de tê-la escalado para o papel logo no segundo dia de gravação da novela. “Teve um dia que ele falou [para a minha mãe]: ‘Eu vou acabar com a carreira da sua filha’. E a minha mãe disse: ‘Seu Avancini, a minha filha tem 17 anos. O senhor não tem nem tempo de vida para acabar com a carreira da minha filha'”, compartilhou.

No relato, Taís ainda contou que, diante dos conflitos constantes vividos com o profissional, pediu à mãe para abandonar a produção. À época, Mercedes de Araújo incentivou a filha a refletir antes de tomar a decisão, mas Taís insistiu em deixar a novela. Foi depois de um comunicado de sua mãe ao diretor que Avancini mudou de postura: “Ele recuou. E eu, muito ruim, [sendo uma] adolescente abusada, fiz ele me pedir desculpas e falei: ‘Então tá. Agora, a gente continua'”, concluiu a artista, que manteve o papel.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial