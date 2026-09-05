O apoio de famosos a João Victor Gonçalves, ator de ‘Quem Ama Cuida’, após ataque

Na sequência do ocorrido, João Vitor recebeu mensagens de solidariedade dos amigos e colegas de elenco. “Homofobia não é entretenimento, é crime. E é triste ter que reforçar isso em pleno 2026”, disse Gil do Vigor em um vídeo.

“Hostilizar alguém em prol de likes é inadmissível e inaceitável. Eu sinto muito pelo episódio horrível que você passou, João. Estamos com você”, escreveu Jeniffer Nascimento, em sua conta no Instagram.