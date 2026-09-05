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Cultura

O apoio de famosos a João Victor Gonçalves, ator de ‘Quem Ama Cuida’, após ataque

Situação aconteceu no primeiro dia do Rock in Rio

Por Giovanna Fraguito 5 set 2026, 21h14
João Victor Gonçalves, ator de 'Quem Ama Cuida'
 (Reprodução/Instagram)
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O apoio de famosos a João Victor Gonçalves, ator de ‘Quem Ama Cuida’, após ataque Priorizar nos meus resultados Google

João Victor Gonçalves, intérprete do personagem Mau Mau, de Quem Ama Cuida, foi vítima de uma situação infeliz, nesta sexta-feira, 4. Enquanto chegava ao primeiro dia do Rock in Rio, um criador de conteúdo conhecido como GH começou a seguir o ator na rua, enquanto gritava e o filmava. Logo em seguida, o vídeo viralizou nas redes sociais; horas depois, João Victor se pronunciou em relação ao ocorrido.

“Na hora, eu me senti muito acuado. Estava sentindo ali uma violência, mas, para mim, estava pensando muito na minha segurança e queria acelerar o passo para fugir daquela situação. Não sabia o que podia acontecer”, contou o ator.

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Na sequência do ocorrido, João Vitor recebeu mensagens de solidariedade dos amigos e colegas de elenco. “Homofobia não é entretenimento, é crime. E é triste ter que reforçar isso em pleno 2026”, disse Gil do Vigor em um vídeo.
“Hostilizar alguém em prol de likes é inadmissível e inaceitável. Eu sinto muito pelo episódio horrível que você passou, João. Estamos com você”, escreveu Jeniffer Nascimento, em sua conta no Instagram.

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