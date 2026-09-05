O apoio de famosos a João Victor Gonçalves, ator de ‘Quem Ama Cuida’, após ataque
Situação aconteceu no primeiro dia do Rock in Rio
João Victor Gonçalves, intérprete do personagem Mau Mau, de Quem Ama Cuida, foi vítima de uma situação infeliz, nesta sexta-feira, 4. Enquanto chegava ao primeiro dia do Rock in Rio, um criador de conteúdo conhecido como GH começou a seguir o ator na rua, enquanto gritava e o filmava. Logo em seguida, o vídeo viralizou nas redes sociais; horas depois, João Victor se pronunciou em relação ao ocorrido.
“Na hora, eu me senti muito acuado. Estava sentindo ali uma violência, mas, para mim, estava pensando muito na minha segurança e queria acelerar o passo para fugir daquela situação. Não sabia o que podia acontecer”, contou o ator.
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente