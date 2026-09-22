O apelo de Renner após desaparecimento de Rick: ‘Vamos manter a fé’

O cantor sertanejo Rick Sollo, 59, da dupla com Renner Reis, 54, segue desaparecido na manhã desta terça-feira, 22, horas após o helicóptero em que estava perder contato na região serrana de Santa Catarina.

Nas redes, o parceiro compartilhou um comunicado aos fãs: “Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações para busca do helicóptero que estava transportando o Rick. Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em oração neste momento”.

As buscas são encabeçadas por uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, da Polícia Militar e da Força Aérea Brasileira e ocorrem na região de Urubici, na Serra do estado.

O helicóptero também carregava o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto.