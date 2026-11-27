Às vésperas da estreia da segunda temporada de Pablo & Luisão, no Globoplay, Paulo Vieira usou as redes sociais para fazer um apelo. O humorista demonstrou preocupação com o desempenho da produção e pediu que os seguidores se mobilizassem para divulgar a série. “Semana que vem estreia Pablo & Luisão, e vocês sabem que a minha vida não é fácil. Vocês sabem que eu, se eu não entregar resultado, o bagulho é sinistro. Então, assim, não tem nem a opção de vocês não engajar, não lutar, não tá junto. Entendeu? ”, disse.

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Em tom de brincadeira, Paulo chegou a sugerir a criação de uma força-tarefa entre os admiradores da série e deu a entender que sua permanência em projetos da emissora depende dos resultados da atração. “Vamos ter que ter um exército do Pablo & Luisão. Um negócio pesado. Pesado mesmo, se vocês quiser que, que ainda tenha eu… Vocês tão ligado? ”, completou.