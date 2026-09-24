O apelido ‘britânico’ que Kim Kardashian deu a Lewis Hamilton

Kim Kardashian revelou o apelido carinhoso que deu ao namorado, Lewis Hamilton, durante uma campanha publicitária gravada ao lado da irmã, Khloé. Ao encontrar uma linha de sabonetes inspirada em Bridgerton em uma loja da Target, a empresária não perdeu a oportunidade de fazer referência ao piloto britânico. “Já tenho o meu próprio Sr. Bridgerton”, brincou. A série da Netflix se passa na Inglaterra, país natal do heptacampeão de Fórmula 1.

Pouco depois, Kim voltou a mencionar indiretamente o namorado ao encontrar uma garrafa da Almave, marca de destilado de agave sem álcool cofundada por Hamilton em 2023. As duas irmãs provaram a bebida ainda na loja.

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