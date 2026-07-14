O anúncio de noivado da influenciadora Karoline Lima com Léo Pereira

Nesta terça-feira, 14, o jogador Léo Pereira e a influenciadora Karoline Lima anunciaram que estão noivos. Em postagem conjunta feita no Instagram, o casal exibiu o anel de noivado em uma série de fotos dos dois jogando xadrez.

O casal, que vive um relacionamento desde o final de 2023, assumiu o namoro publicamente em fevereiro de 2024. Desde então, viraram alvo de polêmicas nas redes sociais após duas breves separações. A primeira aconteceu em setembro de 2025 e a reconciliação se deu dois meses depois, por volta de novembro.

Em janeiro deste ano, a influenciadora havia anunciado um novo término, mas os dois se reconciliaram pouco tempo depois. O anúncio do noivado chamou a atenção de internautas: antes do relacionamento com Léo Pereira, Karoline esteve em uma relação com o zagueiro Éder Militão, entre 2021 e 2022. A união foi bastante conturbada, marcada por polêmicas envolvendo traição.

Os dois são pais de Cecília, de 4 anos e, após o fim do relacionamento, travaram diversas disputas judiciais e trocas públicas de acusações. Do outro lado, Léo Pereira já foi casado com Tainá Castro, com quem teve dois filhos. Hoje em dia, Tainá é casada com Éder Militão — a curiosa troca de casais viralizou nas redes, e desperta interesse pela nova configuração das famílias.

Continua após a publicidade

Karoline é natural do Ceará, e já chegou a trabalhar como repórter da Rede Ronaldo, onde cobria os bastidores da Copa do Mundo. Ela ficou conhecida durante o relacionamento anterior com Militão, época em que produzia diversos conteúdos sobre o Real Madrid. Desde o término com o jogador, a popularidade da influenciadora cresceu: hoje, ela soma quase 6 milhões de seguidores no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Léo (@leopereira4)

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial