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Cultura

O anúncio de noivado da influenciadora Karoline Lima com Léo Pereira

Casal compartilhou a novidade através de ensaio fotográfico publicado no Instagram

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 13h47 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h45
Mulher loira de óculos escuros e blusa preta tomara que caia sorri ao lado de homem barbudo com óculos de sol e camiseta preta, ambos olhando para um tabuleiro de xadrez com peças prateadas e escuras. Há uma taça de vinho tinto na mesa.
A influenciadora Karoline Lima e o jogador Léo Pereira em anúncio de noivado (Reprodução/Instagram)
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O anúncio de noivado da influenciadora Karoline Lima com Léo Pereira Priorizar nos meus resultados Google

Nesta terça-feira, 14, o jogador Léo Pereira e a influenciadora Karoline Lima anunciaram que estão noivos. Em postagem conjunta feita no Instagram, o casal exibiu o anel de noivado em uma série de fotos dos dois jogando xadrez.

O casal, que vive um relacionamento desde o final de 2023, assumiu o namoro publicamente em fevereiro de 2024. Desde então, viraram alvo de polêmicas nas redes sociais após duas breves separações. A primeira aconteceu em setembro de 2025 e a reconciliação se deu dois meses depois, por volta de novembro.

Em janeiro deste ano, a influenciadora havia anunciado um novo término, mas os dois se reconciliaram pouco tempo depois. O anúncio do noivado chamou a atenção de internautas: antes do relacionamento com Léo Pereira, Karoline esteve em uma relação com o zagueiro Éder Militão, entre 2021 e 2022. A união foi bastante conturbada, marcada por polêmicas envolvendo traição.

Os dois são pais de Cecília, de 4 anos e, após o fim do relacionamento, travaram diversas disputas judiciais e trocas públicas de acusações. Do outro lado, Léo Pereira já foi casado com Tainá Castro, com quem teve dois filhos. Hoje em dia, Tainá é casada com Éder Militão — a curiosa troca de casais viralizou nas redes, e desperta interesse pela nova configuração das famílias.

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Karoline é natural do Ceará, e já chegou a trabalhar como repórter da Rede Ronaldo, onde cobria os bastidores da Copa do Mundo. Ela ficou conhecida durante o relacionamento anterior com Militão, época em que produzia diversos conteúdos sobre o Real Madrid. Desde o término com o jogador, a popularidade da influenciadora cresceu: hoje, ela soma quase 6 milhões de seguidores no Instagram.

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