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Cultura

“O Anteparo”: novo romance mistura terror, ocultismo e abolição na Paraty do século XIX

Lançamento da editora Labrador antecipa o clima da FLIP e cruza fatos históricos do movimento abolicionista com mistérios sobrenaturais e denúncia social

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 17h30 | Atualizado em 1 jul 2026, 19h07
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba rala, sorri levemente, vestindo camisa social preta e relógio de pulso. Ele está em pé, com os braços cruzados, em um ambiente com parede de tijolos brancos, iluminado por uma lâmpada no alto. Livros empilhados aparecem no canto inferior esquerdo e em uma estante à direita
Em "O Anteparo", José Eduardo Leonel transporta o leitor para a Paraty do século XIX (Liliane Dantas Fotografia/Divulgação)
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“O Anteparo”: novo romance mistura terror, ocultismo e abolição na Paraty do século XIX Priorize VEJA no Google

O juiz federal José Eduardo Leonel está de volta ao mundo literário com seu novo romance, intitulado “O Anteparo”. O roteiro, que se desenvolve na cidade de Paraty, no litoral fluminense, durante o século XIX, narra a trajetória de David Gotardo. O personagem é filho de um senhor de engenho já falecido, que decide libertar os escravizados de suas terras e contratá-los como empregados. As ações do protagonista despertam a ira das elites locais, o que inicia uma violenta disputa pelo poder regional.

Para ambientar e resgatar o clima da Paraty oitocentista, o narrador combina os fatores históricos que marcaram o período, a exemplo da eclosão do movimento abolicionista, com elementos intrigantes do ocultismo e do terror psicológico. A narrativa explora também temas complexos como traições familiares e mistérios sobrenaturais, que são diretamente baseados em lendas folclóricas da própria região.

A história se passa exatamente entre a passagem de 1850 para 1860, época em que o município litorâneo desfrutava de notável prosperidade econômica. Esse sucesso ocorria por conta de um porto que era passagem obrigatória para o escoamento do café do Vale do Paraíba para o Rio de Janeiro. Leonel explica que esse diferencial da cidade “só foi se perder por volta da década de 1870, com a crescente construção da ferrovia Dom Pedro II, que passou a ligar diretamente os cafeicultores com a Capital, excluindo Paraty de qualquer rota comercial relevante”, justifica.

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O lançamento da editora Labrador antecipa o clima da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), que se aproxima, destacando-se pela relevância dos relatos orais e a força das personagens femininas. A obra entrega aos leitores reviravoltas que combinam suspense com a denúncia dos conflitos sociais, políticos e raciais que ergueram aquela sociedade sobre a exploração humana.

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“O Anteparo” já está disponível e pode ser adquirido em formato físico e digital.

Capa do livro
Capa do livro “O Anteparo” de José Eduardo Leonel (divulgação/Divulgação)
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