O aniversário de Olivier Anquier com prefeito, música da filha e livro de fotografias

Olivier Anquier reuniu amigos, familiares e personalidades na noite desta quarta-feira, 11, para uma dupla comemoração: seu aniversário de 67 anos e o lançamento do livro Olivier Anquier Fotografias, publicado pela Barléu Edições. O encontro aconteceu no Arquivo Anquier, espaço cultural idealizado pelo empresário na Praça da República, no centro de São Paulo. Entre os convidados estava o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

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Conhecido por sua trajetória na gastronomia, Olivier aproveitou a ocasião para apresentar ao público uma faceta menos conhecida: a de fotógrafo. A publicação reúne registros de paisagens, personagens e manifestações culturais brasileiras, revelando sua relação afetiva com o país. A noite também teve um momento em família, com uma apresentação de violino de Olívia, sua filha caçula.

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