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Cultura

O aniversário de Olivier Anquier com prefeito, música da filha e livro de fotografias

Chef e empresário reuniu amigos e personalidades

Por Giovanna Fraguito 13 nov 2026, 10h00
Olivier Anquier
Olivier Anquier (Lucas Murched/Divulgação)
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O aniversário de Olivier Anquier com prefeito, música da filha e livro de fotografias Priorize VEJA no Google

Olivier Anquier reuniu amigos, familiares e personalidades na noite desta quarta-feira, 11, para uma dupla comemoração: seu aniversário de 67 anos e o lançamento do livro Olivier Anquier Fotografias, publicado pela Barléu Edições. O encontro aconteceu no Arquivo Anquier, espaço cultural idealizado pelo empresário na Praça da República, no centro de São Paulo. Entre os convidados estava o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

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Conhecido por sua trajetória na gastronomia, Olivier aproveitou a ocasião para apresentar ao público uma faceta menos conhecida: a de fotógrafo. A publicação reúne registros de paisagens, personagens e manifestações culturais brasileiras, revelando sua relação afetiva com o país. A noite também teve um momento em família, com uma apresentação de violino de Olívia, sua filha caçula. 

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Homem de óculos e camisa cinza observa uma jovem tocando violino, enquanto outra pessoa segura um bolo de aniversário com vela acesa. Ao fundo, uma grande fotografia de uma casa à beira de um lago com árvores.
Bolo para Olivier Anquier junto às filhas (Lucas Murched/Divulgação)
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Dois homens sorridentes, um de jaqueta jeans e outro de sobretudo cinza, posam com um livro aberto. O homem de jeans segura o livro, que tem uma página em branco e outra com texto manuscrito. Eles estão em uma galeria, com duas grandes fotografias em preto e branco de paisagens urbanas ao fundo.
Emmanuel Bassoleil e Olivier Anquier – (Lucas Murched/Divulgação)
Homem de cabelos grisalhos e óculos escreve em um livro aberto, enquanto outro homem de terno azul sorri ao lado. Ao fundo, uma parede com fotos em preto e branco de paisagens urbanas e aquáticas.
Olivvier Anquier e Ricardo Nunes – (Lucas Murched/Divulgação)
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