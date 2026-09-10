O alerta de Jennifer Lawrence após criar perfil no Instagram

Depois de criar sua primeira conta no Instagram, a atriz Jennifer Lawrence publicou um vídeo alertando seus seguidores a respeito de possíveis comentários maldosos. “Estou dando uma chance para isso. E se alguém disser qualquer coisa negativa, eu vou sair. Imediatamente. Se alguém pensar algo cruel, eu vou saber. E eu vou parar”, afirmou.

A eterna Katniss Everdeen decidiu dar uma chance à rede social de Mark Zuckerberg, embora tenha apresentado ressalvas a uma possível toxicidade. “Por favor, tenham em mente que qualquer comentário maldoso ou agressivo pode afetar negativamente o bebê. Sou eu. Eu sou o bebê”, disse em tom irônico em uma publicação posterior.

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