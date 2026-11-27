Anitta anunciou nesta quinta-feira, 26, um novo projeto audiovisual em parceria com o Disney+. A cantora está na Índia, onde iniciou as gravações de uma produção documental que vai explorar diferentes manifestações de fé e tradições culturais ao redor do mundo. Nas redes sociais, a artista compartilhou registros de visitas a templos e da participação em rituais religiosos às margens do Rio Ganges. “Dando o pontapé inicial em uma jornada que vai falar sobre autoconhecimento, fé e cultura ao redor do mundo. Me sinto muito curiosa e aberta pra descobrir tudo que essa caminhada vai nos apresentar”, escreveu.

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O projeto coincide com a fase da carreira em que Anitta tem se dedicado a abordar a espiritualidade também na música. Adepta do candomblé, a cantora conquistou, neste mês, seu primeiro Grammy Latino com Equilibrivm, na categoria de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa. A fé e a ancestralidade também estarão presentes em sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio, no Carnaval de 2027.

A nova produção marca ainda a chegada da cantora ao streaming da Disney, após protagonizar três projetos documentais na Netflix: Vai Anitta (2018), Anitta: Made in Honório (2020) e Larissa: O Outro Lado de Anitta (2025). A data de estreia, o número de episódios e os próximos destinos da viagem ainda não foram divulgados.

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