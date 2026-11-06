O acordo financeiro de Juliette antes de se casar com Kaique Cerveny

Recém-casada com Kaique Cerveny, Juliette Freire revelou que, antes mesmo de subir ao altar com o atleta, já havia firmado um contrato de namoro. Durante o programa Saia Justa, do GNT, exibido na quarta-feira, 4, a cantora contou que os dois optaram pelo regime de separação total de bens. Formada em Direito, ela afirmou que sempre teve cuidado com questões financeiras. “Fiz contrato de namoro também, sou precavida com tudo”, brincou.

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Apesar da decisão de manter os patrimônios separados, Juliette explicou que o casal abriu uma conta conjunta para custear o casamento, celebrado em 29 de outubro, no Recife. Segundo ela, Kaique fez questão de dividir as despesas da festa. Para isso, os dois criaram uma espécie de poupança, abastecida com parte dos valores recebidos em trabalhos publicitários. Já os ganhos de campanhas realizadas em conjunto eram destinados integralmente à reserva.

A ex-BBB também rebateu comentários de que o marido estaria no relacionamento por interesse financeiro. Segundo Juliette, Kaique tem seus próprios rendimentos como atleta e com publicidade, além de vir de uma família ligada à área médica. Para a cantora, a escolha pela separação de bens não interfere no relacionamento. “Isso não tem nada a ver com sentimento, mas com racionalidade”, afirmou.

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