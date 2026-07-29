Nuri, do ‘MasterChef Amadores’, revela que pai está em estado crítico
Participante contou que o familiar está enfrentando um câncer e foi acolhido pelos jurados do programa
Durante episódio do MasterChef Brasil: Amadores desta terça-feira, 28, o participante Nuri Eftekhari revelou que o pai está em estado terminal após receber um diagnóstico de câncer.
“Meu pai está internado em estado terminal. Ele está com câncer. Ele não me avisou até sexta passada, por causa do MasterChef“, contou ele logo no começo do episódio. O cozinheiro também compartilhou que o pai está em estado crítico: “Eu só soube quando ele estava em cirurgia, ele já voltou entubado. Ele está bem fraquinho”.
Comovidos, os jurados do programa se solidarizaram com a situação de Nuri e prestaram condolências. “Essa é a fase mais difícil da vida”, disse o chef Erick Jacquin, apoiado por Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
Nuri descobriu durante as gravações do #MasterChefBR que o pai está internado em estado terminal. pic.twitter.com/kI0ZWZTXfTSiga
— Central Reality (@centralreality) July 29, 2026
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial