Nuri, do ‘MasterChef Amadores’, revela que pai está em estado crítico

Durante episódio do MasterChef Brasil: Amadores desta terça-feira, 28, o participante Nuri Eftekhari revelou que o pai está em estado terminal após receber um diagnóstico de câncer.

“Meu pai está internado em estado terminal. Ele está com câncer. Ele não me avisou até sexta passada, por causa do MasterChef“, contou ele logo no começo do episódio. O cozinheiro também compartilhou que o pai está em estado crítico: “Eu só soube quando ele estava em cirurgia, ele já voltou entubado. Ele está bem fraquinho”.

Comovidos, os jurados do programa se solidarizaram com a situação de Nuri e prestaram condolências. “Essa é a fase mais difícil da vida”, disse o chef Erick Jacquin, apoiado por Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

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