O diretor alemão Wim Wenders está retirando de circulação o filme Movimento em Falso (Wong Move, 1975), após a atriz Nastassja Kinski ter iniciado uma campanha contra uma cena em que aparece de seios expostos quando ainda era menor de idade, aos 13 anos.

Em comunicado divulgado no site de sua fundação, o cineasta se desculpou e afirmou que a organização sem fim lucrativos está retirando a produção de todos os canais de distribuição atuais. “Como a única pessoa responsável na época por Movimento em Falso que ainda está aqui, reconheço que Nastassja Kinski deveria ter sido mais protegida naquela época”, escreveu Wenders, de 80 anos.

“Por isso, peço desculpas a você, Nastassja, sem reservas, sem ressalvas e sem condições”, completou. Nesta quarta-feira, 3, o advogado de Kinski revelou que a remoção do filme era “há muito esperada” e que, apesar de ter “acolhido com satisfação” a decisão do diretor, lamenta “que isso só tenha acontecido como resultado da pressão pública”.

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No último mês, a atriz de 65 anos revelou em entrevista ao jornal Sueddeutsche Zeitung que estava há anos tentando fazer com que Wenders alterasse o filme, mas que não havia tido sucesso até então. “Aquele foi meu primeiro filme, ele foi meu primeiro diretor e não me protegeu”, desabafou Kinski ao veículo.

A Fundação Wim Wenders ainda se comprometeu a buscar um “amplo diálogo” com instituições cinematográficas da Alemanha sobre o que fazer com o filme no futuro. “Somente após esse processo ter ocorrido — mesmo que leve um tempo considerável — e assim que tivermos conseguido apresentar uma solução mutuamente acordada, que incluirá Nastassja Kinski, disponibilizaremos o filme novamente”, afirmou a organização.

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